唐綺陽在FB粉絲團直播分析11月星座運勢，其中牡羊座、雙子座、獅子座、天蠍座、射手座會忙到焦頭爛額，巨蟹座、摩羯座會有亮相機會，受到眾人矚目，處女座終於苦盡甘來，水瓶座、雙魚座貴人運很強，好好把握機會就能提升格局。

▍牡羊座

牡羊座11月壓力較大，非常忙碌，有蠟燭兩頭燒的感覺，身邊的人會丟出許多挑戰，當牡羊座想要有所表現，就會把自己弄得非常勞累。牡羊座目前處在能量場，許多任務都需要集中注意力處理，整個月過得勞心又勞力，不過會出現一個很好的賺錢機會，衝一波就能提高財富格局。

▍金牛座

太陽、水星、火星都在金牛座的夫妻宮，所以會被身邊的人牽著團團轉，最近會有很多朋友邀約、合作邀請，或是婚姻關係受到矚目，或身邊夥伴非常活躍。現在木星在事業宮，因此金牛本人也非常活躍，雖然他們生性低調，不想惹事，但現在又不得不表達自己的想法，甚至想要主動談論引起自己不舒服的人事物。

▍雙子座

雙子座11月在職場上非常忙碌，工作多到做不完，背負重要的任務，這個月受火星影響，會接收到許多緊急任務，同時還受水星影響，手邊有許多狀況需要大量溝通，甚至要和他人諜對諜，而且都無法避免，因此感到非常勞累。

▍巨蟹座

星群在巨蟹座的五宮，這是一個能見度很高的位置，不管想不想被人看見，都一定會被看見，最近會有表現或登台機會，而且會想要公開心中的想法，把過去想要隱藏的真心話說出口。要特別注意的是，這個月自身的優點或缺點都會被放大，會被他人在背後討論，因此一定要謹言慎行。

▍獅子座

獅子座11月也是蠟燭兩頭燒，需要兼顧家庭和工作，這個月會對住處看不順眼，家具、家電可能壞掉，會想要添購家具或改變裝潢。另外會對家人關係有新的體會，聊天容易曝光內心話和家庭祕辛，有機會打開一直以來存在的心結。最近會感到被他人威脅，不過不宜貿然反擊，要多觀察、忍耐，現在不是獅子座的主場，按兵不動比較好。

▍處女座

11月處女座苦盡甘來，過去一段時間過得比較辛苦，這個月太陽、火星、水星來到三宮，行程依然繁忙，不過壓力終於減輕，之前是悶著頭苦幹，非常辛苦勞累，最近有機會聽聽別人怎麼說，有些事情可以聰明做，不用這麼執著和死腦筋。現在工作還是很多，接到很多新的重要任務，處女座的完美主義給自己很大的壓力，新舊工作都有很多的變化，有些同事能提供幫助，但有些同事也帶來壓力，讓人有抓狂的感覺。

▍天秤座

現在星群在天秤座的二宮，近期比較忙碌的人，代表在別人眼中具有實力並且值得依賴，如果這段時間很閒，代表在他人眼中是沒有什麼強項的人。二宮和理財也有關係，最近會經手金錢相關的任務，可能會有大筆金額經過手頭。近期如果遇到一些奇怪的合作或提案，不要立刻排斥，很有可能是一個突破口。

▍天蠍座

太陽、火星、水星都在天蠍座，天蠍的能量場很強，會有想要揮別過去、重新開始的慾望，月初就開始感覺很忙碌，過去欠下的工作債、時間債，近期都要開始償還，近期可能會出現各種令人意想不到的合作，要有心理準備。近期可能會對住處不太滿意，而出現賣房、買房、搬家需求。

▍射手座

太陽、火星、水星來到十二宮，會讓射手的無力感增加，遇到狀況如果強行突破反而會很有挫折感，不如帶著修行的心，以被動的方式讓對方自己理解。這個月正常表現不會受到青睞，不按牌理出牌反而會受到矚目。最近手邊忙著許多奇怪的任務，射手座會想要把事情做好，導致日夜操勞，千萬要抓緊時間休息以免影響健康。

▍摩羯座

摩羯座10月過得很精采，事業運旺、聲勢增大，11月太陽、水星、火星來到十一宮，開始走入人群、市場、社群，知名度擴大，重要性延伸出去，過去依賴貴人提拔，現在是自身就有價值。這個月會有亮相機會，受到大家矚目，不過機會要自己主動追尋，因此不要耍孤僻，多多與人接觸，近期有金星加持，很受歡迎，把握機會擴大人際關係會非常順利。

▍水瓶座

現在太陽、火星、水星都在事業宮，最近工作很忙碌，處在激烈的競爭中，需要拿出作品、做出成果。現在也許在大公司服務，或和明星、大人物合作，這個月貴人運很強，有力人士會帶領水瓶座一起往上走，讓人有鯉魚躍龍門之感，把握機會表現企圖心和競爭力，就能更上一層樓。

▍雙魚座

雙魚座10月過得比較驚險，身邊有很多煩心的事情，11月進入九宮能量，這是一個幸運的能量，會有豁然開朗、看開的感覺，能吸引到厲害的人物來到身邊，提供有力的幫助，進入開闊期，不再鑽牛角尖，整個人感到非常放鬆，格局和過去有很大的不同，忽然間看懂真相，終於能放過自己。