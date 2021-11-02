中國從自下月起將不再獲得歐盟、英國、加拿大、土耳其、烏克蘭、列支敦士登等32國較貿易最惠國更佳待遇的「普遍優惠制度」（GSP）待遇，屆時仍給予中國普惠制待遇的國家只剩挪威、紐西蘭及澳洲3國。學者指出，取消GSP是因為中國已不是發展中國家，而是中等收入國家，不應再享有給予發展中國家的貿易優惠。

據《法國國際廣播》報導，中國海關總署於10月28日在官網發布公告稱，根據《中華人民共和國普遍優惠制原產地證明書籤證管理辦法》，自12月1日起停止簽發輸往有27個成員國的歐盟、英國、加拿大、土耳其、烏克蘭、列支敦士登普惠制原產地證書（Form A），間接證實歐盟等32國已取消中國的貿易優惠待遇。

普遍優惠制度（GSP）是發達國家給予發展中國家的出口製成品和半製成品的非互惠性優惠關稅制度，此一制度將讓給予發展中國家在最惠國待遇(MFN)的稅務減免或豁免基礎上再進一步給予進口關稅減免。

報導說，自1978年實施普惠制以來，先後有40個國家給予中國普惠制關稅優惠，但到了2010年，中國已成為全球第2大經濟體，卻依然堅稱該國是「發展中國家」，並享有關稅優惠。及至2014年，瑞士等國先後將中國從其普惠制名單中撤下來。

加拿大約克大學副教授沈榮欽在其臉書上指出，「中國已成中等收入國家」，意指中國已非發展中國家，不應享有給予發展中國家的貿易優惠。

報導指出，一旦中國被視為非發展中國家，出口將可能面對較高關稅及其它優惠被取消。事實上，美國已有多名國會議員早前曾提出《中國貿易關係法案》（China Trade Relations Act），要求撤銷中國的永久最惠國待遇。