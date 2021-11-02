林姓男子5年前因餵養流浪貓問題，與鄰居年逾70歲的陳姓老翁發生爭執，陳先持竿子戳向林男，林男抓住竿子不放致其跌倒受傷，急救後隔天仍死亡；台灣高等法院認為林男與陳的死亡沒有因果關係，只須為其受傷負責，判賠9410元。可上訴。

陳的妻子及子女提告主張，林男與陳男相互拉扯後，將陳男推倒並壓制在地，致其頭部受到撞擊而受有鈍傷，陳起身後旋即再次倒地昏迷不醒，經送醫急救後，因頭部鈍傷導致顱內出血、腦疝脫，致中樞神經性休克死亡。

陳的家屬主張，林男不法侵害被害人之生命、身體，致陳男死亡，要求林男賠償1092萬多元，新北地方法院駁回請求，判林男免賠。

高院認為，林男明知被害人已70餘歲，身形、體力、反應等均明顯不如己，且當時已有他人站立於其2人之間進行阻擋、勸架，林仍持續抓住竿子不放，以致陳因而跌倒受傷，須負一半過失責任，判決賠償9410元。

高院表示，陳男雖因跌倒而受有頭部鈍傷，但死亡原因是其本身因冠狀動脈疾病接受雙重抗血小板藥物療法，抑制血小板凝集功能，易有出血可能，且因長期慢性病變，致中樞神經性休克死亡，其死亡結果並非係頭部鈍傷所為，林男不須為其死亡負賠償責任。