雖然諾斯羅普格魯曼公司(Northrop Grumman)很多年沒有製造過戰鬥機，公司排名也在洛馬、波音與雷神之後，位列第4。但是他們的自我宣傳能力卻相當傑出，最近發表的15秒宣傳片，神秘機庫裡有各種該公司的知名產品，其中竟然出現我們所不認識的未來戰機，造型相當科幻。

戰區(The Drive-Warzone)報導，在這段宣傳片中，美女介紹員打開了諾格公司神秘機庫，裡面放滿了諾斯公司的飛機，就我們認識的有RQ-4全球鷹、E-2鷹眼預警機、model-401、B-2精神式轟炸機、X-47無人機，遠處角落還有EA-18G 咆哮者，天上呼嘯而過的好像是B-21轟炸機。不過真正應該注意的是最靠近鏡頭的匿蹤有人戰機，雖僅是驚鴻一瞥，但話題性十足。

仔細端詳它的外型，它似乎就像B-2轟炸機的戰鬥機版本，體型巨大，線條柔和，沒有多餘的稜角，沒有垂直尾翼，而且進氣口設計於背部。雖然我們只看的到該戰機的一側，但是可以推論另一側也有相對稱的進氣口，應該是雙引擎設計。

它看起來也有點像「401型戰神之子」(model-401 Son of Ares)，這是諾格旗下的子公司 Scaled Composites負責測試，我們對戰神之子的所知也極為有限，但是戰神之子剛好就是採用機背進氣。

Welcome to Northrop Grumman | The Hangar

機背進氣在軍用機研發史上並不多，現役載人軍機中只有B-2一種而已，這是因為這種設計在飛機爬升的大攻角階段時，會出現進氣量不足的麻煩。不過如果克服這一問題，機背進氣將可騰出底部空間安裝武器艙，也有更好的匿蹤效果，這正是為何雖然機背進氣在有人飛機上不多，但是在無人機上卻頗為常見。

外型特異的401型戰神之子實驗機。(圖/Warzone)

X-47B無人機也值得說一下，曾經外界預測它會成為MQ-25無人機加油機，但是諾格選擇退出，由波音贏得了那次招標。但是諾格表示，他們正在對2架X-47B 機身做一些新的實驗，顯然認為它仍然有潛力。