國泰航空與波士頓顧問公司（BCG）及多家航空公司聯合宣佈，創立新非營利組織「航空界氣候工作組」（Aviation Climate Taskforce），旨在透過科技創新和協作，應對減少航空業碳排放的挑戰。此次跨界的夥伴關係，有助國泰航空落實持續減碳的措施，及於2050年實現淨零碳排放的承諾。

國泰航空行政總裁鄧健榮表示，航空業肩負大幅減少碳排的重任，航空業在COVID-19疫情爆發前，占每年全球二氧化碳排放量小於3％。國泰航空成為「航空界氣候工作組」的創始成員，將與志同道合的機構合作，推動開發突破性的技術，成為業界先鋒。

「航空界氣候工作組」提倡技術創新，加速初始科技研發。工作組將採用多元化的組合方案，並著重研究具關鍵作用的中期方案，例如合成燃料；配合短期可達的方案，如新興的生物源可持續航空燃油，及氫技術等長遠方案。通過創新網絡，工作組將催化初期及上游技術方面的突破，而其協作論壇將探討其他方式，包括透過推動採用及拓展新興技術規模，協力減少碳排放。工作組將與行業專家、環保團體、決策機構和學者緊密合作，為落實創新技術提供明確的實踐方向。

國泰航空多年來領先推動減碳科技發展，於2014年成為首家投資可持續航空燃油（SAF）生產商Fulcrum BioEnergy的航空公司，最近進一步承諾於2030年將可持續航空燃油提升至總燃油消耗量百分之十的水平。