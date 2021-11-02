11月高雄百貨週年慶煙硝味濃厚，SOGO百貨高雄店將於11/6(六)～11/21(日) 即將展開25週年慶，全檔祭出『1F化妝品/5F蕾莉歐滿3000送400元電子抵用券』、『全館(1F化妝品/5F蕾莉歐除外)滿3000送300元電子抵用券，單筆滿6000再加送250(200元電子抵用券+50元美食折價券)』。至於萬眾矚目的化妝品，今年推出上萬組的優惠組合；百貨商品則有「ONLY SOGO獨家商品．買貴奉送」、「首四日發燒搶手貨」，全年度所有超值好康都指向25週年慶。來店禮特別與哆啦A夢合作，共推出八款限定款，勢必吸引卡友收集瘋潮。

SOGO百貨高雄店長陳志忠表示，一向被視為周年慶最大聚焦話題的來店禮，今年25周年慶特別與哆啦A夢合作八款限定來店禮，像是針對女性客群最喜歡的保冰／溫提袋、LED體重計、暖心陶瓷泡麵碗、多功能收納野餐墊、玻璃保鮮盒（附餐具組）、雙層隔熱餐盒（附湯匙），以及SOGO APP會員獨享的幸福居家摺疊桌，和遠東商銀卡友來店禮的多功能摺疊收納箱，超萌又吸晴的哆啦A夢來店禮絕對是今年週年慶最大亮點。