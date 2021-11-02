富邦金控成產金分離新案例。由於富邦金董事長蔡明興染疫治療，由副董蔡明忠代理，外界質疑其違反產金分離，銀行局副局長童政彰2日表示，每一案都足以是讓市場學習的範例，期待金融機構是守法的機構，不要去探討一天、兩天代理是否合法，若法令要求產金分離，就「期待用比較嚴格的標準來檢視」。

童政彰亦透露，金管會已請富邦金應要落實公司治理及法令遵盾，避免再有類似情況發生。

亦即從富邦金事件後，未來金融機構再出現董事長需要代理情事，金管會希望不要再推舉具產業背景者作為代理人。

而蔡明興需要再請假一週，富邦金也已改指派台北富邦銀行董事長陳聖德代理，即無產金分離問題。

童政彰表示，公司指派董事長代理人，是循公司法的代理程序，即公司法208條的指定公司董事進行代理，而代理人資格條件，就是公司治理的程序，不用報金管會審核。

富邦金先前指定具相關產業背景的董事蔡明忠代理董事長，雖然富邦金對外說明，蔡明忠代理期間不會核處重大事項，但仍導致外界對富邦金在遵循產金分離有所疑慮，童政彰說，已請富邦金應要落實公司治理及法令遵盾，避免再有類似情況發生。

童政彰分析，代理人本身涉及公司治理與法令要求，任何代理案，公司治理主管要蒐集適足資訊，讓董事會成員了解，包括法令如何規定，目前法規有要求產金分離，富邦金公司治理主管亦應提醒相關法領。

富邦金一案在立法院引發立委質詢及批評，金管會表示，每一案都足以讓市場上學習，公司在指定法令代理時也必須考慮法定遵循，作最好的決策；雖然先前金管會表示代理期間長短，會考慮到比例原則，金融機構可能覺得只是代理一、二天，不會涉及重大事項決策。

但童政彰說，期待金融機構是守法的機構，不要去探討一天或兩天的問題，要有明確界線出來，若法令有此要求，期待用比較嚴格的標準來檢視。