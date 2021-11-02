疫情過後，零售產業與外貿出現變革，亞馬遜全球開店台灣與台北市進出口商業同業公會共同發布2021年跨境電商焦點報告指出，2020年台灣有38％的企業營收呈現衰退，而面對電商快速發展，65％的內外貿企業認同應加速推動跨境電商，但仍有高達45％尚未佈局電商，數位模式程度仍然偏低，另外有39％的企業僅從事國內電商、24％加入出口跨境電商平台，顯示台灣產業數位化反應仍然不足。

台灣電商專家、同時也是台科大特聘教授盧希鵬則表示，新冠疫情過後，台灣產業需面臨轉型升級的課題，30年前宏碁創辦人施振榮提出「微笑曲線」的概念，鼓勵企業朝向品牌、研發去發展，以提高市場價值，但30年過去，台灣廠商依舊著重在製造、組裝及研發與供應鏈服務，對品牌端的投入仍然偏低，微笑曲線也因此無法起飛。

而根據報告，台灣2020年對外貿易總額達到6317億、成長率達2.8％，但獲益多偏重在科技型的IC及資訊通訊產業。而在疫情影像之下，全球展會停擺，連帶影響台灣高度仰賴展會拓銷到外帽企業。而在接受調查的廠商中，49％的企業已佈局跨境電商，超過傳統的參展模式（46％），顯見台灣貿易受到數位化發展影響，已產生質變。

而若以外銷訂單來看，目前仍以OEM（代工生產）比例最高（63％），OBM（自有品牌生產）比例僅28％。此外，65％的內外貿企業認同應加速推動跨境電商，顯見新外貿模式對企業來說仍具備高度吸引力。

不過在推動的過程中，不少企業仍面臨環境資源缺乏的挑戰，有54％欠缺電商人才、52％欠缺品牌人才、40％則是沒有品牌發展藍圖，導致知行無法落實合一，成為現在台灣企業心中的「集體焦慮」。

對此，亞馬遜全球開店台灣總經理陳思芬指出，疫情下，全球線上個人消費與企業採購同步大幅成長，許多亞馬遜賣家抓準機會，更積極拓展外貿新通路、加速布局全球。

截至2021年4月，亞馬遜上有超過兩成的台灣賣家已將其業務拓展至多個站點，平均每個賣家佈局三個不同站點。另外，打造品牌已是線上銷售重要的差異化策略，近年來自台灣的亞馬遜賣家已大幅增加品牌註冊數，顯示台灣企業的品牌意識逐漸提升，對長遠的市場競爭有實質的幫助。

盧希鵬認為，疫情過後全球迎來新常態，而網路世界的銷售，不再以傳統的「市場區隔」來定義，如網物銷售站點、意見領袖或是採購人員的社群帳號，都是獲取流量、進入市場的重要媒介。他表示，台灣的企業要掌握這些結構洞，獲取網絡最多人的肯定，就能形塑成為品牌，這就是數位時代的品牌網絡思維，也是微笑曲線得以起飛的關鍵。

對此，台北市進出口商業同業公會秘書長黃文榮也指出，過去電商剛發展時，對企業來說是「nice-to-have」，但時至今日，電商已經變成「must-have」，而過去企業投資品牌必須面對大眾，要花大錢在傳統通路與媒體上，但近年來跨境電商模式竄起，利用平台的大流量、精準化的社群媒體操作、行銷科技的投放，對特定目標客群的行銷門檻大幅被降低，現在利用跨境電商來做外貿、做品牌，才是台灣品牌向海外發展的關鍵。