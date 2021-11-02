盛達電業（3027）應證交所之邀於今（2）日召開法說會，拜綠能商機大爆發所賜，盛達電業今年前三季累計營收7.65億元，呈年增22.13％，其中再生能源產品線營收年增率高達95％是最大功臣，隨著盛達宜蘭廠在今年第三季建置完成，盛達電業董事長陳忠廷樂看明年仍可望比照今年，出現雙位數成長。

雖然今年有疫情干擾，盛達電今年通訊產品線仍維持正向成長，盛達電表示，通訊產品的主要營收成長來自北美CBRS頻段市場需求增加，另歐洲電信訂單也在持續出貨中，為積極搶佔北美 CBRS 市場，盛達電推出一系列新的室內型和戶外型 CBRS 路由器產品，以擴大產品線的深度及廣度。

此外，也針對智慧車載應用市場，推出增加802.11ac介面和M12接頭的新產品以強化產品線。另因應5G終端設備市場的快速成長，陸續推出一系列5G Sub-6GHz與毫米波路由器產品，預期可帶來新的營收成長動能。

至於另一主力產品線再生能源，盛達電係透過子公司盛齊綠能來服務全台700多場太陽能電廠，盛達電指出，盛齊綠能一舉拿下太陽光電大廠位於台南七股的地面型案場，該案不僅採用SolarEdge一對四功率優化器及100KW變流器，總數高達近78MW，也贏得了中高壓SCADA光電監控系統的訂單。

盛達電業表示，在再生能源佈局部分，第一階段已拿下了三套2.5MW儲能案場，初估外部客戶需求仍有30MW待發酵，可望成為明年儲能新事業的新火種。

此外，針對台電AFC能源輔助服務的新商機誘人，盛達電也展開了超前部署，陳忠廷表示，宜蘭廠已於今年第三季建置完成，廠區中包括盛達電業以自建AFC 2.5MW儲能案場拔得頭籌。