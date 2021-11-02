距離美國要求半導體廠商交出供應鏈相關資料僅剩不到1周的時間，晶圓代工龍頭台積電已表示會在8日以前提供，韓國大廠三星則陷入兩難，尤其三星正計畫取得美國政府的補貼，在美國建新廠，同時又要考慮是否違反與客戶的合約。

美國為解決車用晶片短缺問題，9月下旬要求台積電、三星、SK海力士等半導體業者交出包括庫存狀況、客戶訂單以及銷售記錄等機料，韓國方面的反應相當激烈，韓國政府也出手護三星，台灣方面的反應起初相對淡定，後在國人高度關注下，經濟部長王美花向美國在台協會AIT處長孫曉雅表達關切，孫曉雅表示，問卷採自願性填寫，廠商若擔憂涉及客戶資訊，答覆時可以不用填報。

台積電也已表示將在8日前提交資料，對於資料的種類，目前還在準備中，但絕對會考慮客戶，不會洩露敏感訊息。

綜合外媒報導，晶圓代工領域排名第2的三星仍未決定將如何應對，一來是業者擔心萬一將機密訊息洩露給美國的競爭對手企業，未來在進行價格磋商時會對企業本身不利，但也有業界人士認為，除了依照美國政府的規定，別無選擇。另一方面，三星在美國的建廠計畫希望爭取美國政府的補貼，可能難以拒絕美國政府的要求，也讓三星的煩惱不斷加深。

報導指出，三星電子與SK海力士將就填報資料一事與韓國政府展開磋商，但還不確定將採取何種應對方式，而三星與海力士高層之前被媒體問及此事時僅表示「將從各個角度展開討論」。

另外，美國商務部曾在21日表示，包括英特爾、英飛凌、SK海力士等公司都表示，將在期限內提供數據，並鼓勵其他公司跟進，其中即包括SK海力士。