行政院長蘇貞昌今天表示，國民黨推動反萊豬公投，讓台灣得罪美國，導致我國無法加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。國民黨文傳會主委凌濤質疑，蘇貞昌是不是缺少國際常識？美國根本不是CPTPP成員國，開放萊豬和加入CPTPP到底有什麼關聯性？

「美國真是躺著也中槍」，凌濤表示，前總統川普在2017年1月23日簽署行政命令後，美國就正式退出《跨太平洋夥伴全面進步協定》（TPP），而TPP在同年由日本領軍改組成CPTPP。

凌濤直指，也就是說，美國根本不是CPTPP的成員國，推動萊豬公投跟台灣無法加入CPTPP一點關係都沒有。蘇貞昌硬要扣國民黨帽子，如果不是真的笨，就是裝笨掩蓋民進黨自己的無能。

凌濤分析，CPTPP現在由日本主導，蔡英文總統今年9月還用「日文」跟日本喊話，說自2016年就任已經開始籌備要加入CPTPP。但日本駐台首席副代表星野光明今年10月18日卻公開談到「認為台灣過於樂觀」，這是何等警訊？

凌濤批評，蘇貞昌高居閣揆寶座，但卻沒有處理國際問題的基本常識，難怪台灣離國際組織越來越遠，蘇貞昌請拿出面對民意的勇氣，不要每當民怨撲面而來，蘇貞昌就拿美國政府、國民黨來擋槍，如此老套的政治操作，不但陷台灣的好朋友美國於不義，更無法對台灣人民負起責任。