童星出身的大陸女星關曉彤，從小就演出多部戲劇，讓她擁有高人氣，關曉彤還因此被封為「國民閨女」的美名，隨著關曉彤已長成24歲的美少女一枚，一舉一動都是話題，她今（2日）則身穿白色貼身短裙出席精品活動，關曉彤大秀鳥仔腳，相當吸睛，陸網事後也曝光關曉彤的無P照，她纖細身材相當吸睛。

關曉彤今身穿白色貼身短洋裝現身三亞活動，她大方解放一雙纖細鳥仔腳，放下一頭長髮的關曉彤相當氣質，而在陸網曬出的無P照中，關曉彤不只纖瘦，一雙白嫩鳥仔腳又細又長，小蠻腰也相當吸睛，關曉彤身材零贅肉，24歲的少女身材曲線超辣，舉手投足相當吸睛。

關曉彤一雙長腿相當不科學。（圖／取材自娛樂有飯微博）

在關曉彤的無P照和工作室釋出的精修照中，她的高顏值和身材差異不大，身高172公分的關曉彤， 108公分長腿還成為討論焦點，網友也紛紛狂讚：「筆直」、「生圖好美！滿屏的大長腿」、「這身材羨慕了」。

關曉彤不只纖瘦，一雙白嫩鳥仔腳和小蠻腰都相當吸睛。（圖／取材自娛樂有飯微博）

其實，童星出身的關曉彤以甜美長相和清純氣質，讓她擁「國民閨女」的美名，由於祖先是滿族人，關曉彤還有「滿族美女」的稱號，隨著關曉彤從當年的小女孩，長大蛻變成24歲的小女人，她也不時展現嬌媚的一面，但身高173公分的關曉彤，一長肉就很明顯，她的臉蛋和身材也屢成外界討論焦點，先是被嫌骨架大、很壯，她瘦下來後又遭網友酸假，只能說關曉彤人紅是非多，一舉一動都是話題。