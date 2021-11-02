吃在地、吃格外品、選即期食物可以讓珍貴的食材不再浪費，截至目前為止，全臺22縣市已超過200間店家成為惜食推廣種子店家，提供民眾更惜食的飲食選擇，環保署「環境教育這10年響綠生活嘉年華」特展活動於10月30日開跑，展出各界從小地方默默付出實踐「綠生活運動」的點滴成果。2日則有科技業龍頭及零售通路業霸主入陣，一同分享如何善用企業能力，帶頭響應環保署的惜食政策。

與會響應之台積電慈善基金會、家樂福文教基金會及全家便利商店股份有限公司等企業，就是發揮環境好、人民好、企業就會更好的精神，自主協助政府落實惜食政策。

台積電慈善基金會副執行長彭冠宇表示，從尋求永續與陪伴偏鄉的理念開始行動，他們選擇以串連多家食品製造廠商與媒合食物銀行，並協助分擔運費與冷藏設備，來盡社會責任，提供新鮮格外品給偏鄉國中小學等據點，目前已有一百多個據點獲得照顧。

家樂福文教基金會總幹事林夢紹表示，身為以食物為主的通路商，家樂福意識到食物的永續發展對有利於自身經營，因此從2014年展開惜食、食物捐贈計畫等行動，串連供應商、合作餐廳、顧客一起行動。目前更擴展到永續生產，企圖以商業力量帶動「食物轉型」，包括推出非籠飼雞蛋、動福牛奶、人道屠宰、永續魚罐頭等動物福利商品，也有與小農合作，標榜友善生物棲地的農產品。

全家便利商店部長吳采樺指出，起於媒體報導全台超商每年合計浪費了約70億元的報廢食物，因此針對效期短的鮮食，設計出一套具一致性、自動化的機制，藉由時控條碼、時間定價來運作「友善時光」行動，將即時鮮食打折促銷，以減少食物浪費，也帶動了其他超商業者跟進。

「其實企業走在我們前面。」環保署副署長蔡鴻德表示，許多業者發揮創意巧思，例如把一包米做好保鮮、寫好標示與附上料理教學，協助消費者能最好的利用食物等設計，這些都是企業界發揮的力量。蔡鴻德更指出，不只是企業的努力，每個國民從日常生活開始著手改變的個人行動也很重要，這也是環保署持續推動環境教育，要帶動民眾從認知出發，更激起實踐的行動力。

「不只是不剩下，而是盡可能完全地發揮食材的用處，把食物的價值最大化」，才是「惜食」一詞所傳遞的意義。每個企業及個人的一份行動，不但能減輕環境的負擔，減少食材浪費也可節省金錢與減少溫室氣體排放，進而減少破壞自然，及提高糧食的供應量與減少飢餓。

「主動說、可以選、可打包、吃格外、吃全食、愛地球、吃在地、惜食材、愛分享、愛推廣」是環保署推動的十大惜食行動。根據聯合國報告指出，有1/3的食物還沒進入人們的胃，就在生產、收割、運送、消費的過程中被浪費了，且逾50％的食物浪費是集中在餐廳及消費者端，而大量的食物廢棄物，產生廚餘、溫室氣體排放等環境問題，造成地球環境的負擔。

環保署投入惜食環境教育，起因於減少廚餘，但環保署強調，惜食最重要的其實是從「源頭」就開始減量，而不是製造出大量的浪費後才想辦法解決。相信疫情期間，大家在家烹飪時都曾親自感受過，在自己的用心規劃後，食材浪費可以減少許多，這正是每個人都不能輕忽的自身力量。此外，環保署透過全臺22縣市200餘家的惜食推廣種子店家進行消費者環境教育，讓民眾瞭解惜食的重要性。每一餐的食物選擇、採買方式的調整，都是改變的契機，定時定量購買、寫下購物清單、儘量不衝動購物，共同響應十大惜食行動，共同降低廚餘量及打造永續飲食生活圈。

環境教育法施行於今（110）年屆滿十週年，因為有各界默默付出的力量，社會才得以更加美好，環保署持續推出各式各樣的環境教育系列活動，傳遞從小地方如何實踐綠生活運動，各種面向的環保知識，敬請持續關注「環保署臉書粉絲專頁」或「環境教育友你友我臉書社團」，與您一起創造下一個美好十年。