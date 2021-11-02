以近期熱門影集《魷魚遊戲》為名創立的「魷魚幣」（SQUID），在創辦者捲款210萬美元落跑後，日前價格狂跌至零，顯示投資人遭遇詐騙，血本無歸。

根據CoinMarketCap資料，魷魚幣曾經飆升至2861美元，但到周日還有2856.64美元的水準，接著周一呈現雪崩式暴跌，價格狂潟99.99％，僅剩0.026美元，投資人的資金化為烏有。

此詐騙手法稱之為「拉地毯」（rug pull），意即創幣者將該數位貨幣轉為實際現金，導致貨幣價格崩落。在拉地毯之前，該加密貨幣市值略高於200萬美元。

事實上，許多跡象顯示魷魚幣其實是場騙局，包括網站上錯字連連、無人知曉創幣者身份、假冒特斯拉執行長穆斯克發文支持的訊息、還曾提到CoinGecko是合作夥伴，但CoinGecko隨後出面否認。

另還有一大警訊，就是投資人只能買進，卻不能賣出。自魷魚幣開始交易後，CoinMarketCap曾就部分用戶無法出售該幣提出警告，但開發者卻指稱，此設計是「反拋售機制」的一部分。

《魷魚遊戲》推出後在全球掀起熱潮，成為網飛（Netflix）有史以來最受歡迎影集，但該串流影片平台上周已強調，與魷魚幣沒有任何關係。

加密通貨價格追蹤網站CoinGecko創辦人Bobby Ong指出，「這場詐騙已完成，價格也大幅跌落。網頁與社交媒體帳號被刪除，這很明顯是一場騙局。」