新北市樹林東昇段位在中山路，而該建物有一棟原為樹林消防分隊的老舊建築，財政局在2017年推動公辦都更，由於該地段與私有地一同劃入，且周邊房市低迷，拖了4年仍沒有成功招商，直至今年10月財政局評選出中華工程，目前辦理前置簽約作業，後續將進一步整合鄰地參與都更。當地市議員陳世榮建議，未來建築要有公有設施，希望可以恢復舊有圖書館，也希望有設置紅麴文化館推廣觀光。

樹林東昇段建物已有50多年歷史，樹林消防分隊搬遷後，內部僅剩東昇圖書館、市民活動中心，但因建物是高氯離子建築，年久失修，有安全疑慮，財政局在公辦都更案招商時，將周邊老舊住宅納入，因建商須負責整合私地，且該建物又在非高房價地段，因此廠商招商意願低落。

財政局財產開發科長魏依樺表示，市府針對樹林東昇段公辦都更招商都有參考潛在廠商提供意見，不斷修正，本次招商有2家廠商投標，經評選後由中華工程脫穎而出，目前正辦理簽約前置作業，而東昇段都更公有地面積約1249坪，佔比約34％，目前已要求中華工程與私有地主協調，目標將824坪土地整合完畢，若1年內無法整合所有私有地，將把不同意的區塊畫分在公辦都更計畫外。

市議員陳世榮建議，希望市府在公辦都更過程中，要求廠商保留舊有圖書館、市民活動中心外，也可以規畫托老、樹林紅麴文化館，甚至社宅可能，造福地方更多鄉親。

對此，魏依樺回應，市府有要求中華工程保留原有的100坪活動中心、250坪圖書館空間，另外也要求規畫至少151坪的公共托老中心和40坪的地方店鋪空間，地方建議的紅麴文化館可納進店鋪空間內，未來店鋪規畫也將交樹林區公所設計。

魏依樺說，市府與中華工程簽約完成後，就會立即進行私有地整合，並在都更審議後公告拆遷，拆遷完畢後才可動工，因此樹林東昇段全案工程開工最快也須待2025年進行。