台南一名未成年少女小花（化名），逃家後在友人陪同下到警察局報案，淚訴自己 2008年至2014年與繼父同住，2014年7月搬去與繼祖父住，卻遭到2人猥褻、性侵，全案移送法辦後，一審法官判猥褻的繼父八月徒刑，緩刑2年，繼祖父3年內性侵小花高達82次，判決應執行有期徒刑7年10月，繼祖父不服上訴二審。

據了解，小花因父母離異，監護權歸生父，後來父親因工作搬離，自己才去與繼父、繼祖父母同住，沒想到卻遭他們猥褻性侵，一度因為寄人籬下不敢對外求援。

小花控訴，與繼父同住期間，繼父常趁她深夜入睡跑到房間裡撫摸她下體，後來才搬去與繼祖父住，本以為可以就此脫離繼父魔掌，沒想到自2016年起，就趁家裡沒人，以兩週至少1次的頻率，撫摸她的胸部和下體，累積得逞至少60次，且在2018年9月至2019年6月期間，性侵得逞高達22次，直到不堪長期受辱逃家，向友求助陪同報警，全案才曝光。

據「ETtoday新聞雲」報導，一審法官認為小花的繼父，未嚴守人倫分際、善盡對幼女保護教養之責，趁小花熟睡猥褻得逞，將他判有期徒刑8月，緩刑2年；繼祖父則罔顧親情倫理，對小花猥褻、性侵長達3年之久，累計次數高達82次，判決應執行有期徒刑7年10月。

繼祖父不服上訴二審，並向法官哭訴愧對小花，希望能與小花達成和解，不過台南高分院審理後認為，繼祖父對小花有監護、教養、照護等責任，卻無視其身體自主權，戕害長達3年多之久，因而駁回上訴，維持原判。

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