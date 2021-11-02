疫情衝擊航空業 人力派遣公司不當調職遭法官認定違法 18:162021/11/02 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 去年受新冠疫情影響航空相關行業受到嚴重衝擊，人力派遣公司告知員工派駐機場工作將改變，如果不接受調派者只能自請離職，4名員工因此對公司提告，台灣高等法院判決4人屬「非自願離職」，公司須給付資遺費及證明書。 高院認為，該公司對員工調派新職，未考慮其家庭型態，且上下班時間之更動不利於其家庭生活利益，調動違反勞基法規定；該公司將員工改派新職的行為違反勞基法，員工有權終止勞動契約，且可請求公司給付資遣費。 美工程師被台積電「不自由」嚇慘 內行爆1關鍵讓他受不了 估年底2劑覆蓋率可達7成 旅遊業籲速討論開放邊境 #人力派遣公司 #員工 #台灣 #航空業 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣科技業繁榮是假象 日媒曝現實：多數民眾低薪度日 15:362021/11/02 財經 美國公司駐港總部 18年來最少 04:102021/11/02 焦點新聞 大彰化東南及西南第一階段離岸風場 首座百分之百台灣製造水下基礎完工 15:102021/11/02 財經 北市拓展就業市場 就服處釋近300職缺 最高薪83K 17:492021/11/02 生活 中小企業數位轉型 實戰分享 04:102021/11/02 產業特刊 《國際產業》藝珂估Q4溫和成長 警告企業招工有難度 15:402021/11/02 財經 美西開收滯留費 恐推升運價 04:102021/11/02 產業特刊 達方小金雞 詠業拚年底前掛牌 04:102021/11/02 證券．權證 韓國恢復日常措施 泰國重啟觀光 04:102021/11/02 話題觀察 移工11月底重啟入境 積分制決定順序 是否接種疫苗、來源國疫情等納入考量 04:102021/11/02 焦點要聞 桃機客運量受疫情影響減少9成 貨運量卻逆勢成長25％ 14:462021/11/02 生活 社會熱門新聞 王金平座車遭逼車隨扈下車亮槍？保六總隊：「車內持槍警戒」 - 社會 影片曝光 賓士逼車遭亮槍 王金平駕駛：「他要堵我們的車」 - 社會 陸風衣正妹M腿「當街三人行」 2男搶吻 1女片瘋傳 - 社會 疑私刑片曝光！高雄刺青師控保母虐嬰 4男登門甩巴掌 - 社會 男開車尾隨逼黑頭車遭亮槍 警圍捕竟是「王金平座車」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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