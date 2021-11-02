去年受新冠疫情影響航空相關行業受到嚴重衝擊，人力派遣公司告知員工派駐機場工作將改變，如果不接受調派者只能自請離職，4名員工因此對公司提告，台灣高等法院判決4人屬「非自願離職」，公司須給付資遺費及證明書。

高院認為，該公司對員工調派新職，未考慮其家庭型態，且上下班時間之更動不利於其家庭生活利益，調動違反勞基法規定；該公司將員工改派新職的行為違反勞基法，員工有權終止勞動契約，且可請求公司給付資遣費。