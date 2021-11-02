國民黨啟動四大公投宣講「變形金剛車」2日開到屏東潮州鎮，由屏東黨部主委廖婉汝主講，她強調國民黨不是反美豬而是萊豬，怒批民進黨擾亂視聽。（謝佳潾攝）

國民黨啟動四大公投宣講「變形金剛車」2日開到屏東潮州鎮，由屏東黨部主委廖婉汝主講，她強調國民黨不是反美豬而是萊豬，怒批民進黨擾亂視聽。（謝佳潾攝）

國民黨啟動四大公投宣講「變形金剛車」繞行全台，2日開到屏東潮州鎮，由國民黨屏東黨部主委廖婉汝主講，她除再次呼籲「一定要投同意票」外，也一再強調國民黨不是反美豬而是萊豬，怒批民進黨擾亂視聽，雙重標準。

「萊豬不能進台灣！」廖婉汝指出，屏東縣是全台第二大養豬縣市，相信對於萊豬議題很有感，全世界有160多個國家禁萊豬，結果民進黨說要開放，實在荒謬，他們為了要拉攏美國、與美國好，不惜犧牲台灣人的身體健康，還混淆視聽。

廖婉汝說，國民黨反對的是萊豬，而不只是美豬，因為一旦開放萊豬，除了美國外，還有近13個國家的萊豬也可以進來，屆時一定衝擊市場，而且進口豬與本土豬不僅可以混摻，只要進口豬成分占35％就會被歸類為本土豬，這是件很可怕的事。

至於大選綁公投一事，廖婉汝指稱，民進黨因為「同婚」公投嚇到了，他們發現自己推的政策並不符合人民想要的，但又不顧民意、執意要推，所以才想盡辦法要阻止人民發聲，而將大選與公投分開，降低投票率，就是他們所想到的手段。

廖婉汝說，把公投與大選綁在一起，才能有效提高投票率，而且也不像行政院長蘇貞昌講的那樣，會有1人拿10多張選票而不知道要怎麼投的亂象，以屏東為例，3年前的大選也才拿5張選票，所以請民進黨不要再危言聳聽。

「廖婉汝強調，選舉一次要花幾千萬的經費，如果真的將大選與公投分開選，等於要花雙倍的錢，這非常勞民傷財，政府何不把這幾千萬拿去造橋鋪路、增加社會福利津貼，放在有實質意義的建設及服務上，人民才會信服。