孫德榮破天荒參加《台灣好吃驚》外景節目。（國興衛視提供）

孫德榮帶著高志早放西門町知名唱片行，與老闆合影。（國興衛視提供）

偶像教父孫德榮近日因身體不適延誤就醫而導致輕微腎衰竭住院治療，但前陣子的他，還元氣飽滿地和國興衛視《台灣好吃驚》主持人高志一起走訪西門町的歷史老店，把第一次外景獻給高志，更以超吸睛方式坐高級轎車出場，讓高志誤以為孫德榮為了節目專程租車，讓孫德榮氣笑：「對！我家裡很窮，竟然說我去租車開場，我通告費才多少啊！」更氣到拿扇子猛K高志，兩人你來我往互動十分逗趣。

孫德榮是西門町常客，這次帶領高志前往超人氣美食老店，還拜訪歷史悠久的唱片行龍頭，一窺不同風貌的西門町。孫德榮與高志邊逛邊回憶當年紅樓的盛況，「自從有紅樓之後，很多簽唱會就辦在這裡，是以前發唱片的兵家必爭之地。」他提起每次辦簽唱會，都會準備好50個應援牌子發給歌迷，這樣看起來就會很有人氣的樣子，等到簽唱會結束後再回收，下次還能再使用，高志聽完深表佩服，之後還即興在紅樓廣場跳起5566的知名歌曲《無所謂》，讓孫德榮立刻化身為粉絲在一旁熱情吶喊應援。

除了跳舞秀給孫德榮看，高志還準備了一個超大驚喜！製作單位特地租了六號廣場的大螢幕看板，一起宣傳台灣好吃驚與孫德榮youtube頻道，孫德榮第一次登上大螢幕，開心得說不出話來，孫德榮興奮說：「好感動喔！以前要唱片夠紅才能買這個螢幕，怎麼會這麼貼心啦！」

接著孫德榮帶高志來到他當經紀人時常來的老唱片行，牆上的海報琳瑯滿目，孫德榮指出能貼在店裡的海報都要跟老闆超有關係，不然沒辦法貼，想起以前一進門擺的是前十名的唱片排行榜，孫德榮笑說：「如果看到我的歌手輸給人家，我就馬上偷換！至少我來看到的時候是第一名！」

唱片老闆也提到印象中孫德榮常來店裡拜訪，會看他們有沒有認真宣傳，還會跑去庫房檢查，如果唱片存貨沒有了，就跑來提醒老闆再多進一點。老闆還秀出過去由孫德榮製作的唱片專輯，像是孫耀威的《認識你真好》，酒井法子的《有緣千里》，還有羅密歐的專輯《貓叫春》等。孫德榮透露5566第一張專輯會隨機附贈5個人的公仔，但是小刀和王少偉做的數量最多，王仁甫做得最少，所以歌迷永遠都集不完整，這樣他們才會一直買，孫德榮：「所以我說我是音樂商人，不是音樂人。」

兩人還一同探訪西門町老店的絕品美食，孫德榮提到小時候都會過來這家老店吃滷肉飯，吃飽之後再去看電影，或者去萬年廣場溜冰，不去就好像缺了什麼一樣，「就像你去日本，不去歌舞伎町就好像沒去一樣！」之後還突擊濱崎步也來過的老冰店，濱崎步當時吃的就是店內招牌「花生玉米冰」，高志剛開始聽到玉米冰覺得很怪，沒想到初嚐之後大讚美味，還坐在當初濱崎步吃冰的位置上，孫德榮開玩笑說：「有沒有聞到濱崎步的味道？」但由於防疫關係，高志深呼吸聞到的都是酒精味道！笑翻全場！

孫德榮破天荒參加《台灣好吃驚》外景節目，最後語出驚人：「我今天可以在這裡告訴大家，孫總不會再參加外景節目，這是我的第一次也是最後一次！」他笑說這已經算是最不累的外景節目了，但錄製一天下來，他都覺得只有「歐買尬」的感想。