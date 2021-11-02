最近正值周年慶跟雙11檔期，加上振興五倍券的加持下，消費者的購物慾也逐漸提升中，但假如還是覺得下殺不夠兇的話，那不妨再參考一下各大Outlet的優惠，以原本Outlet已打折的定價，加上優惠活動入手，想必更能省上不少，因此也帶動了各大Outlet的業績成長最高達50%。

華泰名品城表示五倍券開跑首2周的業績，對比未發行前就成長近20%，與去年三倍券開跑的前2周對比，業績就成長了近40%，當中包括以時尚精品、運動用品最受消費者青睞，而MITSUI OUTLET PARK也分享到，自五倍券推出後林口店的業績與疫情期間相比，成長就超過10%，台中港店與去年同期對比也成長了超過20%，加上上月周年慶起跑後，首3日業績更是對比去年同期成長30%以上。

義大世界購物廣場將於19日到12月10日舉行周年慶，首4日享限定滿額送優惠，憑E卡＋全館當日累滿1111元發票，再周周抽iPhone 13等大獎。（義大世界購物廣場提供）

同在台中的麗寶Outlet Mall也表示，整體業績在五倍券開領後就提升約30%成長，當中以高單價的家電用品如按摩椅、吸塵器、調理機等就相當受歡迎；至於在高雄的義大世界購物廣場也表示，五倍券推出以後的首個雙10連假時，業績就成長近50%，當中以精品3C成長幅度最高約45%，其次亦是以運動休閒為主，成長逾30%，可見消費者都偏向持券購買平常捨不得入手的高價單品。

華泰名品城推出kate spade OTHER MINNIE CRSSBDY 帽合包優惠，原價1萬4400元，特價7200元。（華泰名品城提供）

華泰名品城推出Michael Kors Hamilton焦糖色羊皮面料手提包優惠，原價2萬8600元，特價1萬4300元。（華泰名品城提供）

因此各大Outlet也同步持續推出優惠，北部的Outlet包括華泰名品城就推出TOD’S Outlet使用五倍券在店上消費，單筆兩件95折、3件再9折，Mango Outlet享全店5折起優惠，使用五倍券消費單筆滿5件享95折，折扣後滿2000現抵100。

MITSUI OUTLET PARK林口店推出SEIKO SAGA 221J優惠，原價4萬6500元，特價1萬8800元，限量20隻。（MITSUI OUTLET PARK提供）

MITSUI OUTLET PARK台中港店推出OSIM音樂花瓣椅優惠，原價5萬2800元，福利品價2萬2999元，限量15台。（MITSUI OUTLET PARK提供）

MITSUI OUTLET PARK就在7日前於林口及台中港店推出「超日本周年慶」，日系品牌專櫃指定單品、熱門家電商品及美妝保養等福利品，均享最低3折起優惠，還有指定專櫃滿3000抵300、滿5000抵500等回饋率達10%的優惠，刷永豐聯名卡滿額最高享5%回饋，單日累滿15萬再贈日本麗克特單杯咖啡機等。禮客Outlet也在8日前推出周年慶，全館百大品牌全面1折起，憑5000元五倍券購物，即可入手價值高3倍的精選商品優惠價，滿3000再抽百萬TUMI好禮等優惠。

禮客Outlet內湖店嚴選推出Weekend Max Mara長版外套優惠，原價2萬7500元，特價5500元。（禮客Outlet提供）

禮客Outlet推出EiDER女款保暖透氣長袖立領衫優惠，原價3500元，特價1050元。（禮客Outlet提供）

中部的麗寶Outlet Mall就將於13日到12月5日舉辦周年慶，玉山麗寶聯名卡卡友獨享滿5000贈500，還有天天限時現搶5元、50元、500元商品；南部的義大世界購物廣場不僅加碼推出使用五倍券或高雄券不限面額消費，全館當日累滿5000再送限量超過5000元品牌優惠券，更推出精選國際精品、美式時尚、3C家電，還有義大利Fashion Outlet概念店Luxury Mall的雙11優惠，12日到18日iGLAMOUR愛．迷人再享預購獨贈好禮、5倍券專屬回饋，19日到12月10日期間正式進入周年慶期間，首4日享限定滿額送優惠，憑E卡＋全館當日累滿1111元發票，再周周抽iPhone 13等大獎。

義大世界購物廣場的iGLAMOUR愛．迷人，12日到18日推出預購獨贈好禮、5倍券專屬回饋。（義大世界購物廣場提供）

昇恆昌推出的明星商品5件組，3000元。（昇恆昌提供）

另外就連免稅店龍頭昇恆昌也推出了振興五倍券的放大優惠，單筆滿5000元，不僅可享現抵400元，再加碼1100元商品優惠券、500元立榮假期抵用券，還推出了多款商品下殺5折起，更祭原價破萬的超夯商品，5000元即能入手，7日前台新昇恆昌聯名卡友單筆刷滿2萬，再享周周抽出1張台南晶英酒店住宿券。