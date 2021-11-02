高市都發局長則由現任高雄港區土地開發公司總經理吳文彥出任。（高市府提供）

高雄城中城大火案，高市府多名官員黯然下台，高市府今（2）日晚間發布最新人事，工務局長將由現任都發局長楊欽富轉任，至於都發局長則由現任高雄港區土地開發公司總經理吳文彥出任，該新人事將於明日起生效，而消防局長則由一職仍由主祕王志平代理。

針對行政咎責方面，高雄市長陳其邁上周同意消防局長李清秀、工務局長蘇志勳請辭下台，工務局長由副局長黃榮慶代理，消防局長則由主祕王志平代理。市府昨也公布最新一波懲處名單，包括工務局前任、現任建管處長、消防局大隊長等13人。

今晚高市府發布最新人事，工務局長將由現任都發局長楊欽富接掌，都發局長則由高雄港區土地開發公司總經理吳文彥教授出任。

高市府指出，楊欽富本身是建築師，畢業於成大建築研究所，過去曾任過內政部臺灣建築中心董事長、高雄市建築師公會理事長等要職，去年應陳其邁邀請出任都發局長職務。

至於新任都發局長吳文彥為成大都市計劃研究所博士，是國家高考及格的都市計劃技師，在都市發展與經營策略規畫上具有高度的專業。過去曾擔任過都發處處長、都發局副局長、工務局副局長等職務，並曾在高雄大學、義守大學、長榮大學擔任教職工作。