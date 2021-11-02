女星蘇心甯（Lala）曾獲得高雄小姐第一名，過去當過前職棒球隊La New熊啦啦隊員，之後在節目《國光幫幫忙》當助理主持，以甜美外型和E罩杯超兇身材被譽為「國光女神」，目前則活躍於各大綜藝節目；最近蘇心甯分享爸爸突然罹患阿茲海默症，還在凌晨走失，但人在台北的她只能哭紅腫眼強撐錄影，並淚吐心裡話，「什麼都不能做只能哭真的好難過」。

蘇心甯一直以來「國光女神」的漂亮外型深植人心，近年活躍於各大綜藝節目上的她，敢講又會做效果，經常成功替節目炒熱氣氛，但生活上她其實有很多事情要煩惱；今（2）日蘇心甯在臉書有感而發地發布一則長篇文，開頭就問「你能想像自己爸爸忘記你是誰嗎」，便緩緩道出近日生活遭遇的驟變。

她表示好不容易女兒長大懂事，不用像以往工作時總是掛心，本以為「好像一切都苦盡甘來」，但日前人在台北工作，在高雄老家的妹妹凌晨4點打給她，報告爸爸人在派出所，而且沒帶手機跟錢包，和警察說「不知道回家的路」；妹妹和妹夫才趕緊到派出所領回爸爸，同時她只能上網查詢有關失智的相關訊息，決定讓妹妹先帶爸爸去看神經內科，再討論如何處理下一步。

蘇心甯透露接到爸爸消息時，其實她正在為了節目練舞，接到消息後更是哭得不能自我，她說她人在台北什麼都不能做只能哭，想到上個月爸爸明明還好好的，突然就發生這種狀況，「真的好難過好難過…」；隔天她也頂著哭腫的雙眼錄影，在鏡頭前也還是努力三八搞笑，她最後也像是領悟了，坦言「家家有本難念的經我真的累呀，但我大哭一場眼淚擦擦，依舊會勇敢面對和解決的」。