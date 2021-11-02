彰化銀行響應「氣候相關財務揭露」（TCFD）倡議，委請香港商英國標準協會（BSI）進行TCFD符合性之第三方查證，積極參與氣候變遷議題並採取行動，率先成為公股第一家通過TCFD查核的銀行。

彰銀董事長凌忠嫄表示，氣候變遷已是全球性議題，彰銀為踐行企業永續，自2014年起編制CSR報告書，強化揭露與溝通，除了將金管會「公司治理3.0永續發展藍圖」、「綠色金融行動方案2.0」及財政部公股行庫「ESG倡議平台」執行方案項目，結合業務發展列入永續目標外，面對氣候變遷議題也已做好準備。

凌忠嫄不僅力行蔬食減碳，並帶領彰銀響應「宣告為氣候改變」，呼籲全體同仁共同採取因應地球暖化行動。彰銀自2018年填報CDP氣候變遷問卷、2020年推動導入TCFD架構後，今年更積極加入TCFD倡議行列，於2021年7月正式簽署成為TCFD支持者(Supporter)，透過自願性揭露包括治理、策略、風險管理、指標和目標四大核心要素，向投資人及客戶展現確保面對相關風險時之適應力。

彰銀於今年9月完成TCFD符合性之查證作業，經BSI確認彰銀與氣候相關財務揭露成熟度模型（maturity model）為最高等級的「第五級：優秀」，2日由BSI東北亞區總經理蒲樹盛頒發證書，在彰銀永續經營委員會見證下，率先成為公股第一家獲得TCFD第三方查核銀行，超前達成財政部ESG倡議平台目標。

另，彰銀支持綠色產業發展，推出綠能科技產業貸款、再生能源發電業貸款、風力發電業貸款及低碳永續家園專案貸款等綠色貸款，並於辦理企業授信納入「赤道原則」精神，以ESG作為審核貸款觀察指標。在董事會支持下，連續二年提高綠能科技及綠色產業授信限額，今年因應氣候風險，調降高耗能產業授信及投資限額比率；在投融資審查上，也全面納入ESG關鍵因素，並預計於2022年度簽訂「赤道原則」，對授信戶的社會環境風險及企業人權實踐進行把關，促進金融、企業與社會環境共生共榮。

彰銀持續致力關注環境永續議題，在環境永續方面，承諾力行綠色採購、主動認證ISO 14001環境管理系統、ISO 50001能源管理系統及ISO 14064-1溫室氣體盤查，並制定水資源效率管理政策，提升節能減碳效能；同時頒布促進供應商落實企業社會責任要點，期許共同發揮影響力。

此外，今年彰銀在社會與治理面向表現優異獲得國外肯定，分別獲頒亞洲銀行及財金雜誌2021年臺灣最佳女性倡議銀行獎（Banking for Women Initiative of the Year-Taiwan）及英國國際財金雜誌2021年臺灣最佳公司治理團隊獎（Best Corporate Governance Team-Taiwan 2021）與最佳企業社會責任銀行獎(Best CSR Bank-Taiwan 2021)，將三大永續目標融入經營之中，期以打造彰銀成為卓越的永續金融業者。