銀行放款追不上存款增加速度。金管會2日公布，到9月底國銀存款餘額已逼近47.3兆元，今年前9月存款淨增加逾2.5兆元，而放款餘額到9月底為33.14兆元，前9月亦增加近1.68兆元，但存放款間差額持續拉大，9月已達14.15兆元的歷史新高，國銀放存比已降到70.07％的歷史新低，銀行將進行7成保衛戰。

銀行收取大眾存款給付利息，必須積極放款，放款利息與存款利息間的淨利差，即是銀行獲利主要來源，若銀行存款遠高於放款，錢放不出去，將成為銀行獲利的負擔，亦或是必須將錢拿去投資，營運風險將提高。

銀行局公布，累計前9月稅前獲利2696億元，比去年同期多賺210億元，成長幅度達8.5％，是歷年同期獲利次高，僅次於2019年前9月獲利的2864億元；今年9月底國銀逾放比0.19％，創史上新低；備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為703.99％，則是續創歷史新高，即銀行資產品質良好。

9月國銀單月稅前獲利251.5億元，比8月少賺93億元，銀行局副局長童政彰表示，主要是8月仍有大量現金股利收入，獲利相對會較高，但若與去年9月相比，今年9月獲利則有成長4.5％，主要還是來自國內總行獲利增加19億元、同比成長14％，海外分行獲利同比增加近16億元，但國際金融業務分行（OBU）獲利則是比去年9月少24億元。

國銀9月放款增加近741億元，主要來自民間貸款需求，民營企業貸款單月增加717億元，個人貸款增加329億元，公營企業放款單月則增66億元，但政府機構的放款單月則少370億元。

先前銀行局亦有公布，9月房貸加上建築融資增加908億元，顯示銀行現在放款動能幾乎主要靠不動產抵押放款，若政策要急凍房貸或建築融資，恐不利銀行去化資金。