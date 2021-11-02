台中市政府勞工局有一支像「救命繩」的電話熱線，這支「無憂專線」為勞工分憂解勞，考量男性因受傳統社會觀念影響，較少表露自身情緒，還採隱密性的電話諮詢方式提供服務，提升男性勞工朋友撥打意願，一名來電吐苦水的勞工，經查竟遭霸凌，勞工局伸出援手解除職場受害環境。

「撥了這一通電話，救了我一命！」小彬（化名）分享當電話接通時，起初是顫抖的，不太了解自己到底是怎麼了，導致他難以用言語去形容、表達出職場上的處境及目前身體、心理狀況。

無憂專線服務專員慢慢且有耐心的說明提供的服務以及個人隱私的保密性後，讓他漸漸地平靜下來，專線人員的專業度及對隱私的保密度，讓他有勇氣踏出接受心理諮商的第一步。

小彬後續心理諮商過程，透過一次次晤談和整理，漸表達壓抑許久的痛苦和情緒，身體曾出現的乾噁、反胃、全身發麻、心律異常、呼吸困難症狀開始趨緩。

他也表示，經過這些晤談歷程，體悟到真正的心理健康是很多元平衡的，不是單一面向看起來沒事，也有更多對於自我了解與肯定，增加職場的應變能力。

勞工局長張大春表示，生活大小壓力皆會影響工作情緒，可能導致無法專心、生產力下降，勞工局「推動企業與勞工心理照護促進方案」，免付費「員工無憂專線0800-666-160」，以電話諮詢方式提供服務，提醒如果發現身體出現狀況，卻遲遲檢查不出什麼原因，或許就該留意，是該照顧自己心理健康的時候了。

★勇於求助，遠離網路霸凌，中時新聞網關心您

檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885