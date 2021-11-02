郭昱晴飾演陳文山第二個老婆。（台視、三立提供）

台視、三立新8點檔《一個屋簷下》將於11／8(一)同步播出，陳文山飾演劇中大家長，角色個性浪漫，內心則有台灣男人的自尊與剛毅。即使年過半百，卻依舊充滿魅力，桃花不斷，最特別是他有3段婚姻、3任妻子，但都是不同類型，第一任是富家千金；第二任是會計，與陳文山一同打拼公司，進而發展出革命情感；第三任妻子則年輕貌美，與陳文山有22歲年齡差。

目前仍是單身的陳文山這次拍攝《一個屋簷下》有許多孩子叫他爸，他說：「對於仍然單身的我而言，透過角色扮演的經驗，其實是很習慣這麽多小孩叫爸爸的。同時也在拍攝的過程中去享受這份兒孫滿堂的酸甜苦辣，對我來説也算是彌補了在現實生活中尚未能滿足的部份，我非常樂在其中！」

戲中桃花開不斷，成熟男人魅力讓他前後娶了三任老婆，對於自己本身談感情時最大魅力、吸引女性的優勢是什麼？陳文山認為自己最大的魅力是「很實在」，會盡力而為、為對方付出。無論能夠付出多少，原則就是求一個問心無愧！但是他謙虛認為自己各方面條件都不是太好，所以女人緣很差。

陳文山劇中有3女2子，包括大牙周宜霈、周孝安、勇兔林筳諭、陳玹宇、何宜珊，所以拍戲現場非常熱鬧，他對5位年輕演員一視同仁、很公平對待，但真要比較，他笑說跟大牙比較投緣，因為她直來直往、大咧咧的個性，讓兩人相處起來比較輕鬆自在。這次郭昱晴飾演他的二老婆，陳文山「幸福」地表示郭昱晴一直是他很欣賞也很期待合作的對象，很高興這次能演到對手戲，合作非常愉快，同時也為她的精湛演技折服，笑說這樣的「萬人美」當然是深深地迷倒他了！

他劇中因3段婚姻重組了一個全新的家庭，觀眾覺得很像開放的國外家庭，陳文山表示確實因為社會結構正在改變，以及現代婚姻觀念打破傳統，讓現今的家庭結構有了更多的組成方式。觀念挺開放的陳文山認為只要是對彼此有愛，能夠互相關愛扶持，不管是否有血緣關係，仍是可以共創幸福的。

如果將劇中家庭關係轉變成現實社會中的生活，被問到有辦法做到對每個小孩都公平？可以當個好老爸嗎？陳文山笑說覺得他應該可以是一位公平的好爸爸，畢竟重組家庭的原因是因為有情感為前提，而愛屋及烏也是應有的觀念態度。不過在過程中一定會有需要克服和理解包容的部份，也或許會面臨子女在關係認同上的抗拒與糾紛，自然會有某種程度的辛苦，這樣的老爸雖然不會太輕鬆，但仍要努力解決摩擦就是了！