BREAKING: Right now the presence of suicide bombers in a Daoud Khan Military Hospital in #Kabul.

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「路透社」報導，阿富汗規模最大的軍醫院周邊2日發生兩次爆炸，並傳出槍響，據稱已造成至少19人死亡、43人受傷，目前仍不確定醫院內部是否曾被攻陷。

根據報導，坐落於喀布爾市中心、擁有400張病床的阿富汗最大軍醫院「薩達爾達烏德汗軍隊醫院」（Sardar Mohammad Daud Khan），2日遭遇武裝分子襲擊，據稱發生至少2次爆炸；目擊者告訴「半島電視台」和「路透社」，稱該醫院遭遇汽車炸彈攻擊，並有至少2架直升機飛越該地區。

一名逃離醫院的醫護人員表示，他先聽見一聲巨響，接著是持續數分鐘的槍聲，在約10分鐘後又發生第2次更大的爆炸，但不清楚爆炸和槍聲是發生在醫院內部或是外部。

塔利班發言人卡里米（Bilal Karimi）確認該醫院發生爆炸的消息，稱安全部隊已部署至該區域；內政部發言人柯斯提（Saeed Khosty）則確認出現人員傷亡，但未提供確切的死傷數字。「路透社」表示，目前已有至少15人死亡、34人受傷；內政部消息人士則告訴「半島電視台」，至少有19人死亡、43人受傷。

目前尚無組織宣稱犯案，不過官方媒體「巴科塔新聞通訊社」（Bakhtar News Agency）引述目擊者的發言指出，部分「伊斯蘭國」（ISIS）武裝分子進入醫院，並與駐守當地的塔利班人員發生交火。

「路透社」指出，這並非薩達爾達烏德汗軍隊醫院首次遭到攻擊，該醫院2017年也曾遭「伊斯蘭國」武裝分子襲擊，當時造成超過30人喪生。