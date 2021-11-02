勞動部勞動力發展署中彰投分署推動「新世代反毒就業服務計畫」，透過轄區各就業中心專人一案到底的就業服務，幫助毒品更生人回歸正常生活，計畫推動迄今已邁入第4年，已幫助519人重返職場，獲得新生。

中彰投分署分署長林淑媛表示，為協助毒品更生人順利復歸社會，轄區各就業中心均由同一位專業就服員提供全程的就業服務，透過持續性的陪伴關懷，並連結外部資源使其遠離毒品環境、確立就業意向後，評估安排參加職業訓練、就業促進課程、就業前準備團體、履歷健診與模擬面試，來提升就業競爭力。

此外，並運用就業促進措施推介就業，於疫情期間為了服務不中斷，更推出視訊諮詢服務、視訊就業促進課程，協助毒品更生人一步步重返職場、穩定就業。

「阿元」（化名）年輕時因受同儕影響，一時好奇而陷入毒品泥淖！在兒子出生後，他深感家庭的重要，下定決心改變自己，遠離毒品，因而主動向南投就業中心尋求就業協助，希望回歸正常工作與生活。

就服員洪于茹透過相關就業諮詢服務，幫助他改善服裝儀容及工作態度，透過模擬面試增進面試技巧，參與就業促進課程「重來，從來都不是難事」，並協助他為自己規劃職涯，訂下具體的執行目標，進一步透過就業中心單一窗口的專業服務，順利錄取空調設備安裝學徒一職。

經就服員積極的陪伴與協助適應工作，如今的阿元每天跟在師傅身邊學習，腳踏實地的工作與生活，看到家人感到幸福與安心，他雖淌下汗水也甘之如飴。