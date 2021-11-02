經濟部與台灣永續供應協會將於11月10日起，連續3天在高雄展覽館主辦「亞洲永續供應＋循環經濟會展」(TASS2021)，以「淨零排放」、「再生能源」、「永續金融」等三大方向，布局六大展區。

其中台灣循環經濟大聯盟論壇(TCE100)及永續主題館，匯聚產業能量，包括台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、循環台灣基金會董事長黃育徵、中油董事長李順欽、中鋼總經理王錫欽、安侯永續發展顧問(股)公司董事總經理黃正忠、台灣微軟總經理孫基康、宏碁電腦共同營運長黃資婷等。同時廣邀TCE100成員、各大公協會、指標性企業及專家學者共同參與，以循環生態圈建構發展新脈絡，以創新設計打造循環永續新商機。

經濟部次長曾文生表示，2019年台灣循環經濟大聯盟在高雄成立，從石化鋼鐵的重鎮出發，這三年來在政策帶領下，一步步讓台灣踏上循環經濟轉型之路。這次偕同台灣循環經濟大聯盟256家會員，以論壇及主題館，展現台灣循環經濟的實際成果。

循環經濟推動辦公室也將於會展上設置臺灣永續主題館，以「永續台灣、共好生活」為核心，集結24項產業推動與技術發展成果。

亞洲永續供應＋循環經濟會展從2020年開始舉辦，已是國內循環永續的重要展會之一，今年以「淨零排放」、「再生能源」、「永續金融」等三大方向，布局六大展區 ： 政府與主題館區、能源／水資源管理專區、清潔生產專區、創新商業模式專區、國際專區及本年度新增的紡織專區，也同時推出虛擬線上展會。