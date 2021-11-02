國內11月後將開放「AZ＋BNT」疫苗混打，現階段正在評估同步開放「AZ＋莫德納」混打可能性，台北市議員耿葳2日下午表示，目前僅有AZ有混打指引，但其餘疫苗都沒有，而是交給基層醫生負全責，萬一出事恐背黑鍋。北市衛生局坦言不妥，未來會和中央溝通要求合理指引。

北市議會下午排定警政衛生部門質詢，耿葳指出，北市出現疫苗施打不良反應的民眾有近5000人，其中AZ為374人、莫德納114人、BNT有65人及高端19人，但現階段除AZ有明確表示可去混打莫德納，其餘疫苗接種第二劑該怎麼打，中央僅給出「經過醫生評估可以選擇適宜廠牌完成接種」。

但耿葳質疑，她有接獲基層醫生陳情，不解AZ之外的疫苗可以混什麼、怎麼混，若自己評估後幫民眾施打第2劑，卻不幸發生狀況，責任誰要扛？她認為，中央應該有建議或指引，別將責任推給基層醫師。

衛生局長黃世傑表示，交給醫生評估確實會造成疑慮，市府未來將和中央溝通，希望有更合理的指引和考量。