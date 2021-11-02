大甲殯儀館跟不上需求與成長速度，靈堂、禮廳、火化爐經常1位難求拖延喪禮速度。市議員吳敏濟2日要求市府著手規畫現代化殯葬園區增加設施數量，縮短等待時間減輕遺族負擔，送往生者尊嚴地走完人生最後一程。民政局長吳世瑋表示，建置新館將分6年完成。

吳敏濟表示，舊館靈堂早年是軍用車棚改建，雖然經過整修始終沒有取得使用執照。因空間狹小，使用時還得在門外搭小棚子，家屬守靈嘗盡夏熱冬冷，建議原地拆除重建。全館靈堂使用2016年是275場，去年增加到1170場次，但告別式禮廳使用場次卻只349場次僅佔29.8％。

吳敏濟指出，依喪家習慣在殯儀館停靈，告別式也會在殯儀館舉辦，二者差距大不是喪家不辦告別式，因大甲殯儀館禮廳只有景德廳與懷恩堂，吉日很難租得到；景德廳空間大租金昂貴，節儉的喪家就在靈堂舉辦告別式，大甲殯儀館需要的是更多類似懷恩堂中型禮廳租金比較親民。

吳敏濟說，大甲殯儀館目前有4具火化爐，每天最多只能火化30具大體，旺日再急也要排隊等待，工商社會上班族請假困難辦喪事往往身心俱疲；建議利用東側舊靶場閒置土地規畫現代化殯葬園區，滿足喪家各項需求完善人生的最後一程。

吳世瑋表示，大甲殯儀館東側舊靶場閒置土地已規畫建置新館，基地面積約5萬2723.91平方公尺，預定將興建地下1層、地上2層樓地板面積約2萬798.89平方公尺的火化場及殯儀館，將設置8座火化爐、14間禮廳、49間靈堂、350位靈位及360櫃冷凍櫃供海線地區民眾使用，規劃總預算17億元，分六年完成。

民政局強調，針對大甲殯儀館現有老舊設施改善，台中市生命禮儀管理處已分別於去年、今年針對舊館靈堂牆面油漆剝落、地板龜裂與夏季日曬悶熱與雨季漏水等問題陸續改善，預計12月底前全面開放使用，增加治喪家屬豎靈空間。