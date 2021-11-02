太陽能售電業務成長、水處理回收再利用等循環經濟業務量增加，廢棄物處理大廠崑鼎（6803）公布今年前三季稅後淨利7.24億元，年增9.％，每股稅後盈餘（EPS）10.47元。
今年以來，崑鼎業務收入分別為，廢棄物處理收入35％、售電收入33％、其他收入20％、服務特許權收入10％、清運收入2％。
近幾年崑鼎國內的太陽能光能標案增加，國外美國等地的太陽能發電業務也成長，今年以來的售電收入占整體營收已達33％，比過去幾年的在三成上下增加不少。
太陽能售電業務成長、水處理回收再利用等循環經濟業務量增加，廢棄物處理大廠崑鼎（6803）公布今年前三季稅後淨利7.24億元，年增9.％，每股稅後盈餘（EPS）10.47元。
今年以來，崑鼎業務收入分別為，廢棄物處理收入35％、售電收入33％、其他收入20％、服務特許權收入10％、清運收入2％。
近幾年崑鼎國內的太陽能光能標案增加，國外美國等地的太陽能發電業務也成長，今年以來的售電收入占整體營收已達33％，比過去幾年的在三成上下增加不少。
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