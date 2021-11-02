通膨、萬物皆漲；減碳、成本提升。遠東集團纖維事業部營運長張丙秋2日表示，未來一年，紡纖產品「易漲難跌」，若有回檔，報價也可維持高檔。

遠東新目前的化纖事業產品品項，包括聚酯粒、尼龍66、膠片、再生酯粒等。

張丙秋指出，至今年下半年以來，化纖產品的報價都是近幾年以來的高點。

全球通膨，所有的原物料價格都上漲，加上中國大陸能耗雙控、國際油價調漲，已讓紡纖上游石化產品的價格也都飛漲，化纖產品市場已呈，供給量緩降、報價上揚；而疫情趨緩，歐美經濟活動回溫；張丙秋認為，「供緊需旺」下，化纖產品未來一年的報價走勢是往上的。

而全球企業加快對減碳、碳中和的時程及提高要求標準，更是讓化纖產品的生產成本增加；紡纖業者表示，進行減碳、追求碳中和，化纖廠勢必要更新設備、選擇一些替代能源等，來符合逐年減碳的標準，這些成本壓力，部分會透過提高產品報價來轉嫁。

在通膨、碳中和等因素的壓力下，張丙秋預期，未來一年，低價紡織品恐怕回不來了。報價縱有回檔，也是維持在高檔整理。