中鋼集團旗下中宇（1535）Q3稅後淨利為0.99億元、年增76.78％，每股稅後淨利為0.80元，累計前三季稅後淨利達到3.05億元、年增136.43％，EPS為2.47元，優於去年同期的1.29元。

高鑫零售上半財年淨利 銳減86％
《半導體》世界先進Q3獲利季增26.38％ 每股賺2元續登高
#中宇 #宇環 #淨利 #中鋼集團 #稅後淨利