網友分享CP值超高的豪華便當，只要80元。（圖／翻攝自爆廢公社)

物價上漲，便當價格也越來越貴，不過有網友分享一家CP值超高的海陸便當，不僅每天菜色不一樣，菜色中竟然還出現過雞佛、九孔、烏魚子等價格較高的食材，豐富的菜色把便當盒塞滿卻只要80元，貼文一出引網友暴動求店址，笑稱「我想用台幣教訓他」。

豪華便當配菜竟有九孔，而且只要80元。（圖／翻攝自爆廢公社)

一名網友昨(1日)在臉書社團「爆廢公社公開版」分享，一家沒有固定的菜單的便當店，當日菜色由老闆決定，但無論是什麼便當一定都是滿到蓋不起來，照片可見便當中有炸雞、鮮蝦、中卷、炸魚排等，份量相當驚人，但最讓人訝異的是這樣竟然只要80元。

而原PO連續買了一周後發現，每天菜色都讓人很驚喜，其中還曾出現雞佛、九孔、烏魚子等特別的配料，讓他忍不住詢問老闆，這樣賣便當會賺錢嗎？沒想到老闆超霸氣回答「賺不賺無所謂，這邊鄰近大學，要讓附近學生、工人吃飽，才有精神讀書、做工」。

貼文一出引起網友暴動，紛紛要原PO交出地址，「好東西要與大家分享，地點在哪裡」、「我就問地址呢」、「地址沒報一下？我要用新台幣教訓他」、「好扯喔！太佛了吧」、「這是辦桌吧」、「沒附地址，讓眾版友欣羨，藏私行為，已檢舉」、「反正這種佛心不會在北部」，事後原PO也更新貼文表示，便當店在台中市沙鹿區。