新竹縣長安高爾夫球場產權所有人與公司於2001年起陸續欠稅近6000萬元，球場因而遭查封，法務部行政執行署新竹分署經多次拍賣球場流標後，2日終於以7億6154萬元賣出，經分配後，可望為國庫賺進2億餘元。

新竹分署指出，新竹縣長安高爾夫球場產權複雜，球場會館及周邊建築物分別為1家國際開發公司所有，球場內外土地則屬於劉姓地主所有，由於開發公司及劉姓地主分別滯欠營利事業所得稅、房屋稅及地價稅等未繳納，而遭移送新竹分署強制執行。

其中劉姓義務人多年累欠的地價稅近5870萬餘元，甚至成為新竹縣政府稅務局滯欠金額最高的大戶。

新竹分署為了提高拍賣的成功率，特別將球場查封後，決定兩案合併拍賣，以符合房地合一市場需求。

新竹分署表示，長安高爾夫球場現為經營中的球場，由於高球場屬極特殊的商用不動產，價額高昂，產權複雜、流通性低，本來就很不容易拍定，且為不點交物件，增加出脫難度。不過，2016年仍曾以7億2700萬元賣出，但卻因拍定人資格不符規定，遭法院撤銷拍賣。

去年重啟拍賣，但第1輪無人應買，新竹分署團隊再接再厲利用不間斷推銷，甚至透過官方帳號每月整理分署不動產拍賣物件廣為周知，重啟第2輪拍賣，分4標拍賣，今日開標拍賣結果，其中2標即球場建物及球道含外圍部分土地，終順利完成拍定，由吳姓民眾等4人共同投標以新台幣7億6154萬元得標，共計拍定211筆土地及6筆建物。

而球場內建物及土地累欠多年地價稅、房屋稅及此次拍賣得徵土地增值稅，可望為國庫賺進新台幣2億餘元，除能清償公法債權充裕國庫，並得終止新年度拍賣標的再衍生滯欠房屋稅及地價稅的窘境，可望為乾涸的縣庫注入活水。