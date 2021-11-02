濱崎步自願站著主持直播，宣告攜手17LIVE的選秀活動起跑。（17LIVE提供）

日本17LIVE近期推出特別音樂企劃活動「17LIVE 4th Anniversary meets 濱崎步歌唱新星發掘選秀」，亞洲天后濱崎步親自擔任製作人及選秀評審導師，日前在17LIVE進行一場紀念選秀活動起跑的特別直播。提及這次評審時最看重什麼？濱崎步說：「比起歌唱，更想看看大家努力追夢的想法是有多強烈，尤其是在目前這樣的時代下，依然不放棄夢想擁有堅持繼續力量的人，應該更能引領大家前進，很期待看到這樣的人才。」

濱崎步暌違14年的亞洲巡迴演唱會，10月初已從千葉幕張展覽館正式起跑，她出道23年來首度擔任歌手選秀評審導師，將率豪華陣容評審團參與最終決選。一起擔任選秀評審的豪華陣容是濱崎步〈Mirrorcle Wirld〉、〈Love song〉等名曲作曲及編曲的音樂製作人中野雄太、專業發聲指導專家近藤章裕及與濱崎步和合作長達17年的製作人avex entertainment的米田英治，三人也一同出席了濱崎步的特別直播，大批粉絲湧入直播留言呼喊「Ayu~卡哇伊、愛你、演唱會見！」

濱崎步一身帶點復古的軍綠色秋裝外套及招牌長筒靴，特別直播節目中安排讓三位老師坐著，濱崎步自願直播全程一個多小時站著擔任主持，坦言為了這場直播自己非常緊張，前一天晚上還拚命看腳本準備。

被問及這次參與這項選秀計畫的理由，濱崎步說「眼見新冠肺炎疫情嚴峻之下，許多表演者、歌手的活動、演出都受到限制及影響，自己也感同身受，很想盡一份心力能幫到大家」，被問怎麼看待許多人因為疫情被迫空白的這近兩年，濱崎步說「目前一切的情況還未明朗化，歌手舞者等所有藝術相關表演者都仍處於很艱難的情況，講到這話題我就不行了，會想哭」，她說著突然紅了眼眶，用手搧眼部仍忍不住飆淚。

說到擔任歌唱選秀評審，濱崎步說這是首次嘗試，印象中之前擔任過評審只有在《五花八門淺草橋》節目選秀中，但當時評選的對象是舞者而非歌唱表演者。隨著直播節目進行，濱崎步也漸漸習慣回覆網友提問，分享自己新人時期第一次進錄音室錄音的青澀緊張過往經驗，有人問想成為歌手應該有怎樣的覺悟，濱崎步說：「以自己的外貌及名字將作品呈現在眾人面前，當然有開心的事同時也會難免有負面攻擊，獲得稱讚的機會其實遠比想像的少，要有覺悟如果碰到一百個攻擊，能有一個稱讚就好，不對，應該更多，是十萬個，大家要有這樣的決心來參加選秀，就算面對十萬次攻擊，能有一次受到拍手好評稱讚就覺得取得平衡了。」

至於評審方向，她補充說「歌唱得好不好，應該是由聽歌的人決定，不是由我們評判，我們更想找出他們個人的特色及魅力」。濱崎步習慣尊稱「老師」的中野雄大鼓勵參賽者們「不要自我設限，大膽去挑戰嘗試一切可能性。」濱崎步直播中也預告目前這趟23週年亞洲巡演11月6、7日將在愛知名古屋市綜合體育館，12月30、31日在東京國立代代木競技場及2022年1月29、30日在兵庫世界紀念館等地開唱，至於其他亞洲地區則還需等待官方日後進一步公告，「只要各地的情況允許，我是很想飛到亞洲各地開唱的。」