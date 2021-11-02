台灣民意基金會今(2日)公布最新民調，面對中共武力犯台，只有1成1的民眾認為蔡政府準備已經非常充分，值得注意的是，25-34歲年輕族群竟認為蔡政府已經做好非常充分的準備竟然是「0％」。資深媒體人羅友志指出，這個族群是最了解軍力狀況的人，並忍不住直言，這個「0%」太驚世駭俗了。

台灣民意基金會公布的民調顯示，面對中共武力犯台時，包括軍事與非軍事，蔡政府是否已經做好充分準備？有11.3％民眾認為非常充分，32.4％還算充分， 27.2％不太充分，20.4％一點也不充分，8.7％沒意見、不知道。

游盈隆進一步分析指出，25-64歲超過50％以上的人認為，蔡政府並沒有做好充分準備，值得注意的是，25-34歲是最可能上戰場的年輕族群，0.0％認為非常充分、 40.2％ 還算充分、不太充分34.6％ 、一點也不充分22.2％。

同時，對於大陸方面是否為武力犯台，民調顯示，有7％民眾非常同意、21.1％還算同 意、40.6％不太同意、23.7％一點也不同意、7.6％沒意見、不知道。

羅友志今天(2日)在政論節目《新聞大白話》中表示，25歲到34歲的男性，不是正要去當兵，就是正好當完兵，或者當完兵投入社會沒幾年，「聚在一起就討論軍中怎麼樣的那幾個」，這些人是最了解台灣軍力狀況的，而他們認為蔡政府應對戰爭風險已有充分準備的比例是0，代表進去當完兵後知道不能作戰，游盈隆這份民調的重點在這一題，「這個0太驚世駭俗了」，游盈隆看到這個0也震驚了。

羅友志指出，民調設計是有在對話的，而這個設計是要問對台灣的軍力有沒有信心？台灣會不會發生戰爭？若覺得很危險、又沒信心，那台灣完蛋了，可是這份民調就是告訴大家，大部分人對台軍力沒信心，但卻認為不會打仗。既然覺得不會打仗，又覺得台灣狀況遭，要不要想一下國防政策怎麼調整，不要再愚弄百姓。