櫃買中心2日表示，安碁資訊公司（6690）上櫃有價證券自11月3日起暫停交易。

安碁資訊公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司相關上櫃有價證券自11月3日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。