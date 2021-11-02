安碁股票自11月3日起暫停交易 18:522021/11/02 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心2日表示，安碁資訊公司（6690）上櫃有價證券自11月3日起暫停交易。 安碁資訊公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司相關上櫃有價證券自11月3日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 佳邦私募股 11日上櫃交易 諾貝兒公司2日送件申請登錄興櫃股票 #安碁資訊 #安碁 #暫停交易 #公司 #股票自 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯光通股票11／4恢復普通交割買賣 16:292021/11/02 財經 新創投資案 印度Flipkart吸金36億美元 13:592021/11/02 財經 春節返台檢疫 調整為10＋4＋7 12月14日起鬆綁 為期2個月 入住防疫旅館縮減為10天 04:102021/11/02 焦點要聞 桃園4里專用垃圾袋試辦計畫啟動 11月起未使用將拒收 15:102021/11/02 寶島 宏碁陳俊聖丶廣達張嘉淵以及台哥大林之晨 將代表我方出席ABAC 13:452021/11/02 政治 數位轉型有成 安麗拚營收三年衝118億 04:102021/11/02 產業特刊 誆未上市股票穩賺 詐千人吸金5億 04:102021/11/02 社會新聞 淳安結盟大億 攻自駕車電 04:102021/11/02 產業．科技 今日股市備忘錄 04:102021/11/02 證券．權證 蔡明興確診再請假一周 富邦金董座 改由陳聖德代理 04:102021/11/02 財經要聞 日本鬆綁邊境 11月放寬3類外國人入境 10:382021/11/02 國際 財經熱門新聞 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 馬斯克「七步詩」全球炸了 專家戳破動機：對台股投下震撼彈 - 財經 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 台灣科技業繁榮是假象 日媒曝現實：多數民眾低薪度日 - 財經 聯合國點名捐1600億救飢荒 馬斯克怒嗆：做到這件事就捐 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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