「民歌高峰會」即將於2022年元旦攻蛋，成為明年台灣首場大型演唱會。2日記者會上施孝榮、鄭怡、周治平、葉佳修、殷正洋、金智娟、邰肇玫等14位民歌天王天后齊聚，帶領大家重溫令人懷念的民歌時光。

鄭怡已打第一劑BNT疫苗，禮拜五要去打第二劑，她和周治平下周將赴新加坡表演，返台後要隔離14天還要7天自主健康管理，這麼多天見不到老公，鄭怡笑笑說：「很好啊！夫妻相處之道就是有時候要聚少離多。」已為人父的周治平則開心工作上門後，可以不用再陪兒子寫作業。

鄭怡打完疫苗後完全沒有副作用，施孝榮接著說，聽說年輕人對疫苗反應劇烈，他打完兩劑AZ完全都沒感覺，「我是疫苗認證的老人，所以我心裡難過了兩個月。」周治平打完也毫無感覺，只好說「心裡很痛」。

自疫情爆發後演出停擺，民歌手全都零收入，施孝榮直言：「疫情期間，怎是一個慘字了得，我們都半年沒有工作，我想去外送，年紀太大人家還不要。」鄭怡雖經營小吃店副業，但疫情期間沒開店，直到最近解封才生意興隆，她忙到端盤子端到站不住，被施孝榮虧「兩天賺10萬」，鄭怡馬上吐槽：「你說日幣嗎？」

施孝榮施行168斷食法瘦身12公斤，近來開始爬山，沒有復胖，老婆比以前更愛他了。鄭怡每天在小吃店跑進跑出，工作就是運動。周治平則自招買跑步機回家後只用了兩次，被殷正洋虧「好貴的跑步機，一次要8萬（意指跑步機16萬）」。而葉佳修罹患肺癌開刀後，已把肺葉拿掉，現在每天騎車一個半到兩小時，讓肺活量更好。

「民歌高峰會」2日記者會上，演出歌手們齊聚一堂。（寬宏藝術提供)

施孝榮透露，本次高峰會首度打造四面舞台，和以往大不相同。（寬宏藝術提供)

金智娟今出席「民歌高峰會」記者會。（寬宏藝術提供)

本次民歌高峰會首度打造四面舞台，民歌手除了演唱代表作，還安排了點歌環節，施孝榮笑說會盡量滿足大家:「點唱的時候就盡量點，只要不要點五月天的歌就好。」民歌高峰會2022年1月1日在台北小巨蛋演出，目前門票熱賣中，本次主辦單位寬宏藝術更推出5倍券雙人成行大回饋只要購買5000元就可享有3000元票區兩張，購票請洽寬宏售票(kham.com.tw)。