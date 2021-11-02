一年一度的萬聖節剛過，不少人都沉浸在變裝派對的歡樂氣氛中，香港女星白雲當時也應景變裝，她辣穿胸口、腰間挖洞的貼身黑衣，性感化身成暗黑版的貓女，而在白雲曬出的自拍影片中，她性感放送香吻，鏡頭還火辣放送深邃事業線，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

白雲擁有35E傲人上圍和甜美顏值，性感形象鮮明的她是著名的女神代表，也讓白雲擁有「波神」的美名，而不吝嗇展現好身材的白雲，日前則在萬聖節扮成暗黑版的貓女，她頭戴黑色貓耳朵，辣穿胸口、腰間挖洞的性感黑衣，白雲對著鏡頭放送香吻、俏皮搖頭晃腦，白雲的自拍視角還火辣放送深邃事業線，讓她傲人雙峰、深邃事業線和白嫩腰線全都露。

白雲性感放送香吻外，鏡頭還放送深邃事業線。（圖／取材自白雲Instagram）

白雲曬影片的同時，還寫下：「喵～」，讓她活潑又不失性感，而白雲接連曬辣照和影片，放送福利，也吸引網友大讚：「白雲這套黑衣惹火好看，如果再性感少少就暈倒了」、「性感又漂亮」、「好大波」、「好甜美又可愛」。

身為性感女神的白雲雖然不吝嗇展現好身材，不過她過去曾透露，小時候很在意別人用異樣眼光看她的胸，白雲會自卑、掩飾自己的身材，還會改變穿搭，直到白雲意識到「性感是我的最愛，是我從骨子裡就有的東西」，也讓她決定正視自己內心的聲音，不願為了一句「這女人不檢點」而拋棄自己，白雲還霸氣說：「姐姐我就是性感。每分每秒，穿什麼都可以性感」，她也強調：「自己是這個世界上最不丟人的」。