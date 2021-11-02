北市年底前經補貼敬老愛心卡每位持卡人1500元，有長輩向議員郭昭巖（二排左）陳情，7月後才滿65歲恐怕領不到1500元。（摘自郭昭巖臉書）

台北市長柯文哲為彌補本土疫情爆發期間，5至7月持敬老愛心卡民眾因防疫減少出門，每月480元幾乎沒有使用，年底前將補助每卡1500元，且市府大放利多，不僅8月前申請敬老愛心卡民眾可以領取，今年12月31日前核發的敬老愛心卡統統算數，皆可領到1500元儲值金。

5月本土疫情爆發後，許多持敬老愛心卡民眾因為疫情不敢趴趴走，大幅減少使用每月領到的480元，市府因此省下4億元，柯文哲認為這些錢本來就該給長者、身障朋友，9月即宣布，年底前將讓持卡民眾到超商嗶卡自動儲值1500元。

市議員郭昭巖接獲長輩陳情，不少長輩是7月後才滿65歲，恐怕沒辦法享有補助福利，經向北市社會局詢問，發現市府已把今年12月31日前年滿65歲的長者及年滿55歲以上的原住民，初次申請敬老愛心卡者都可以領到1500元儲值金。

她表示，疫情下大家生活都相當辛苦，就當做給長輩一個大紅包，也可以振興經濟。

不過，該筆預算仍在議會審議，3日將由議會政黨協商討論。