社子島開發與反開發兩派爭執多年，此案將在25日舉行環評會，北市議員陳政忠2日質詢，社子島期待了30幾年，只欠東風，就差環評會通過，台北市長柯文哲任內有大巨蛋等幾大弊案，只有社島開發案是柯任內唯一可期待的成就，有望突破以往許多市長。環保局長劉銘龍答詢，會積極努力，有助環評通過。

陳政忠表示，2018年1月迄今，推動環評，若有經過積極溝通，25日應可預期通過，不過他之前與劉銘龍在民政委員會交手過，甚至差點吵架，他問可不可通過，劉卻說要看什麼專家審議的意見，而他開完會回家還做惡夢，想到劉虎虎生風、憤慨的眼神，他會怕。

陳政忠說，9月26日、10月3日有舉辦社子島的工作坊，這2場工作坊會不會影響到25日環評會結果？

劉銘龍答覆，市府團隊會繼續努力，工作坊有跟當地居民進行第一線溝通，藉工作坊機會，有助於環評通過，會積極努力處理此事。

陳政忠問，工作坊的結論報告，有無彙整並公布？不要遲遲不公布，導致正反兩方又在街頭、市府進行抗爭對立，支持市府區段徵收占多少？反對派占多少？沒意見多少？這一定要公布，並發新聞稿，否則他就會自己來開記者會。

環保局表示，都有蒐集意見，10月29日都有公開上網，讓各界知道，總共937名民眾報名工作坊，其中806人符合資格，但631人沒到，只有175人到場，不過事後也有逐一對沒到場的人做電訪，共429人有訪到，其中64％支持開發，22％反對，14％沒意見，當天就有發新聞稿。劉銘龍說，會把所有會議成果，完整讓環委都知道。

陳政忠說，公布後有助於25日環委會的參考價值，劉銘龍務必共同努力，希望在柯卸任前，讓環評通過，別跳票，柯發生大巨蛋等幾大弊案，只有社子島的成果可期待，這將可成為柯當市長以來，突破前市長許水德、陳水扁、馬英九、郝龍斌的一大成就。

劉銘龍答覆，好，沒問題，遵照辦理。