國美館館長梁永斐2日在就職周年活動表示，國美館一年來走入整合活化的創新路線，將鋼琴演奏等表演藝術拉到視覺藝術展場，用音樂帶進展覽空間，跨界合作推動「無牆美術館」理念，兒童美術教育領航中心預計於明年營運後，未來將進一步打造全人友善特區，建置藝術治療機制。

國立台灣美術館2日舉辦館長梁永斐就職周年創新業務記者會，發表2021年創新業務回顧影片，志工隊代表並到場致送感恩卡。梁永斐以創新改革訴求從辦基層員工座談會做起，首辦海外藏品捐贈的「海外存珍－順天美術館藏品歸鄉展」；在疫情期間推出國際大展「影像之後－台灣國際光影藝術節」，並跨界合作推動「無牆美術館」，舉辦草地音樂會、戶外市集、魔術氣球秀、原住民日活動及校園音樂藝術團體演出等豐富多元活動。

梁永斐表示，老組織必須整合活化，才能符合新時代的發展，他將各種表演藝術拉進國美館的視覺展場，讓民眾體驗多元藝術的新感受。例如，他克服萬難的將鋼琴搬進館內，與台中教育大學、東海大學合音樂演奏會，用樂音飄揚在展覽空間及園區；舉辦草地音樂會，運用策略聯盟讓展覽場地不再是無聲，而是精彩的學習場所。

梁永斐指出，文化平權是普世價值，兒童美術教育領航中心即將在明年啟用，未來藝術教育可以從胎教開始，打造全人友善特區，與學者專家合作建置藝術治療機制。

「國美館要打開大門！」梁永斐說，他還召開鄰里座談及施工說明會，聆聽民眾需求，建立良好的雙向溝通，並改革提升效能。梁永斐強調，他有教育、體育、文化及藝術家等多元領域經驗，全面整合內外部資源後，外來更要建立國美館的品牌，才能永續發展。