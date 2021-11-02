警方在許男家中查扣少量安非他命毒品和吸食器。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆一名許姓男子為毒品列管人口，昨天出門前往警局定期驗尿時，使用保險套灌裝烏龍茶藏在褲襠，打算蒙混過關，遭資深刑警識破，警詢後依涉犯妨害公務罪，移送基隆地檢署。

據了解，許男固定每三個月要到警局驗尿，昨天上午出發前，擔心過不了關，竟用保險套裝烏龍茶，將液體用鬆緊帶綁在腰際，準備蒙混過關，未料，出門時，恰巧碰上警方持搜索票上門搜索，並在許男家中查扣少量安非他命毒品和吸食器。

警方將許男帶回警局偵詢時，發現他神情變得不安，一直坐在椅子前緣三分之一處、雙手擺放在下體部位不敢亂動，資深刑警發覺有異，直接詢問許男有沒有違禁品要交出，許男自知難逃法網，已無機會調包尿液，主動站起、解開褲頭，拿出纏繞在腰間的鬆緊帶，上頭綁著一個保險套，裡頭裝著黃色液體。

許男自稱，黃色液體是烏龍茶，藏在褲襠主要是想保溫，但擔心坐下來會不小心壓迫，才會非常小心。警方偵詢後，依涉犯妨害公務罪、違反毒品危害防制條例，將人移送基隆地檢署。

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