Palo Alto Networks針對台灣以及全球19個地區的IT決策者進行物聯網資安調查，結果顯示，組織需要改變物聯網安全，以保護企業網路免於家庭裝置的攻擊。根據2021年的調查，77％的受訪者表示，去年連接到企業網路的非商業裝置有所增加。在今年的研究中，智慧燈泡、心率監測器、連線的運動裝置、咖啡機、遊戲機，甚至是寵物餵食器被發現在網路裝置列表上也一點都不奇怪。

報告指出，98％的台灣IT決策者表示，在疫情期間的遠距工作導致組織的物聯網資安事件數量增加。駭客了解僅僅透過一個小型物聯網感測器就得以進入網路，發起如勒索軟體的攻擊。今年，台灣有高達98％的IT決策者認為組織的物聯網資安方法需要改進，37％的受訪者則表示這需要徹底改革，其中對威脅防護（62％）、風險評估（61％）、提供給資安團隊的物聯網裝置上下文訊息（51％）和裝備可見性和庫存（49％）等方面有最大資安的需求。

值得注意的是，今年Palo Alto Networks，對全球有物聯網裝置連接至組織網路上的1900名IT決策者進行的調查中，四分之三（75％）台灣受訪者表示，物聯網裝置網路與主要裝置和業務應用程式的網路（例如人力資源系統、電子郵件伺服器、財務系統...等）各自獨立，另外目前有13％的受訪企業遵循最佳實踐，利用網路微切分（microsegmentation）將物聯網裝置保護於企業嚴格控制的安全區域，以隔離物聯網裝置並將它們與IT裝置分開，以避免駭客在網路上橫向移動。

Palo Alto Networks台灣區總經理尤惠生表示，遠距工作趨勢的興起，讓出現在組織網路的非商業物聯網（IoT）裝置大幅增加，為組織帶來了更多資安挑戰與風險。他指出，Palo Alto Networks將與台灣及全球的客戶緊密合作，致力降低IoT裝置為組織所帶來的潛在威脅，在工作型態快速變化的前提下，依然能協助組織確保安全的網路環境。