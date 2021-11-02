資訊服務廠商精誠資訊（6214）2日公告第三季財報，受惠於雲端服務需求成長，以及多雲混合環境成為企業常態，第三季營業利益2.52億元，寫歷年同期新高。不過受到去年第三季有較高的單季財務投資評價利益影響，今年第三季稅後淨利2.3億元，年減逾五成，單季EPS為0.93元。

精誠董事會2日通過今年第三季單季以及前三季財務表現，前三季稅後淨利為10.71億元，年減19.26％，累計前三季每股稅後盈餘為4.32元，寫下同期次高紀錄。

精誠表示，第三季本業營收、獲利皆寫下單季新高，主要動能來自於企業朝雲發展需求持續增長，且多雲混合環境已成企業常態，精誠針對企業環境，與多家原廠深度合作，也發揮在地端累積多年的異質平台數據整合能力，協助提供符合企業需求的上雲、用雲、管雲、護雲解決方案。

企業朝雲發展需求大幅成長，且混合多雲的環境，已經是現在企業佈局的常態，事實上，從2020年初開始，全球飽受史上最棘手的疫情重創，產業面臨前所未有的營運挑戰，數位轉型多年來一直都是台灣產業追求與追趕的議題，而在企業加速數位轉型腳步的同時，公有雲、私有雲需求也倍增。在新經濟模式下，不少企業則採取採虛實整合、跨境運營，其IT環境大部分也是公私有雲混合並存。

精誠表示，今年前三季在台灣市場雲服務營收合計超過30億，年增率超過四成，占總營收將近二成，其中，精誠自主研發的雲服務已有近400家企業客戶採用，包括金融業、高科技製造業、航空業、零售服務業以及政府單位等。

此外，精誠所自主研發多種雲服務解決方案，例如，包含MOC維運監控雲服務（Monitoring and Operation Center），今年度已獲多個縣市政府機構採用，提供即時監控、分析辨識、檢測查核到回應處置完成一步到位，足以對應各項演練與應變計畫。

展望接下來營運，精誠表示，因應數位轉型浪潮，以及無接觸、遠距辦公趨勢，所大幅增長的雲服務及智慧資安商機，像是員工資安意識培訓、遠端資安監控等資安服務，以及網銀、反洗錢、理財服務等雲端訂閱方案，都是精誠去年至今年的營運動能。此外，證券逐筆撮合、金融創新微服務等金融客戶需求，以及高科技製造業為確保業務營運連續性所帶動的市場商機，也為精誠挹注動能。