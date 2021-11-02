聚碩科技（6112）公告10月營收9.83億元，年減7.74％，累計1～10月營收為新台幣98.9億元，年減14.38％，10月營收仍因上游缺料，晶片短缺及COVID-19疫情影響等因素影響較去年同期減少。

聚碩科技表示，今年一月合併的COREX，屬共同控制下企業合併，依據IFRS需同步重編去年合併營收，2021年10月營收較去年同期重編後之營業收入減少12.36％；累計1～10月營入較去年同期減少19.11％。

國際研調機構Gartner近期針對全球企業IT相關投資狀況進行研究，最新研究結果顯示全球IT預算將持續上調，今年度（2021）增長2％，而明年更將增長至3.6％，再創十年來新高。且除了近半受訪企業計畫繼續增加雲端支出，51％高階主管也將投入數位商務與數據分析工具，旨於實現數位投資與業務成效的可視性，並藉此進一步優化營運。多項指標皆透露數位與雲端化已因應疫情的彈性策略，轉化為未來常態目標，顯見數位轉型效益已於各產業領域發酵。

聚碩董事長李昌鴻認為，數位化與雲端化的顯赫成效已使許多傳統產業自躊躇觀望轉為邁開腳步；著名諮詢公司資誠（PwC）研調也指出，35％的台灣企業將於未來三年內大幅增加數位轉型的投資，而全球56％的企業主也認為雲端運算將是未來企業成長與創新的戰略平台。全球數位浪潮已帶動雲端相關需求面自上而下的全面擴展，除了雲端產業鏈的紅利爆發，預計未來應用、雲端及邊緣運算能為獲利帶來長期效益。

針對未來市場前景，李昌鴻表示，聚碩目前與眾多國際大廠攜手，定期舉辦線上研討會，協助企業瞭解更多雲端應用，並藉此持續開拓潛在客戶；面對雲端趨勢帶動的相關應用、資安需求，聚碩也積極持續投入並攜手國內外專業軟硬體廠商，結合多元創新技術硬實力滿足市場需求。