印度消息人士指出，在試射烈火-5彈道導彈後，印軍已向印中邊境的拉達克（Ladakh）地區運送大量部隊、武器裝備與後勤物資，預備進行一場連續3天的大規模突襲演習。

《多維新聞》引述《印度時報》報導稱，印軍出動了C-130J超級大力神和安-20重型運運輸機運送印度5個基地200多名特種部隊士兵，連同特種交通設備、導彈部隊和其他重型物資運往位於拉達克東部的空降區。

Para drop exercise in eastern Ladakh — Army paratroopers from an IAF C-130J that’s delivering those troops from Nyoma to a drop zone 14k feet high. @IndiaToday pic.twitter.com/0WbPpYrasn — Shiv Aroor (@ShivAroor) November 2 2021

印媒引述消息人士披露，印度陸軍和空軍開始在與中國接壤的拉達克地區舉行軍演。演習計劃在2天時間裡，空降兵將守住佔領區域，同時敵方坦克將被直升機摧毀，友軍主戰坦克和步兵戰車將與據守陣地的空降兵匯合，以完成演習。

消息人士說：「在海拔4200米、攝氏20度的情況下動用數百名已適應環境的軍人和多件重型武器系統舉行3天的演習，主要目的是在試射烈火-5彈道導彈後再次向中國傳達明確訊息，以避免在北部邊界沿線發生任何不幸事件。」

消息人士還透露，演習目的在於檢驗快速反應能力，「跨戰區調動、精準著陸、快速編組、快速突然拿下指定目標」的能力。

中印10月曾舉行第13輪軍長級會談，但並未達成任何結果，雙方開始對外放話並相互指責。中共西部戰區新聞發言人龍紹華表示，印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難，希望印方不要誤判形勢，珍惜當前中印邊境地區來之不易的局面。