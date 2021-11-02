一名19歲曾姓男子，與女朋友分手後，再與對方的妹妹小娟（化名）交往，進而在住處與摩鐵發生4次性關係，但因小娟只有14歲，因而吃上官司，小娟在校內輔導時，跟老師透露曾與男友嘿咻，老師聽後馬上通報校方報警。法院審理後，依對14歲以上未滿16歲之女子性交罪，將曾男判刑4月，緩刑2年。

據了解， 曾男與前女友分手後，轉而與還在就讀國中的對方14歲胞妹小娟交往，曾男在相戀期間帶小娟到住處與摩鐵，共發生4次性關係，直到小娟校內輔導時，對老師坦承與男友發生性關係， 小娟偷嚐禁果一事才曝光。

曾男出庭時坦承與小娟發生過關係，但不知道小娟未滿16歲，只記得對方有跟他說過幾年次，還她已經滿16歲。小娟則表示，曾男曾載她到學校，應該知道自己還在念國中三年級，但不想對他提告。

法官審理後認為，雖然曾男與小娟為合意性交，但小娟未滿16歲，身心發育尚未成熟，另念及曾男犯後坦承犯行、無前科，審酌後依對14歲以上未滿16歲之女子性交罪，將他判刑4月，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，可上訴。